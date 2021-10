Smeh v jeseni življenja

Prvega oktobra praznujemo mednarodni dan starejših. Ob tej priložnosti smo na malih zaslonih poiskali deset komičnih filmov o starostnicah in starostnikih.

Vojna z dedkom (The War with Grandpa, 2020)

Osnovnošolec Peter (Oakes Fegley) je navdušen, ko izve, da bo njegov dedek Ed (Robert De Niro) prišel živet v družinsko hišo. Ko se dedek preseli v njegovo sobo, sam pa mora na grozljivo podstrešje, mu ne preostane drugega, kot da dedku napove vojno. • V nedeljo, 26. 9., ob 7.45 na HBO 3.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Upokojitev v stilu (Going in Style, 2017)

Oskarjevci Morgan Freeman, Alan Arkin in Michael Caine v kriminalni komediji Zacha Braffa upodabljajo tri ostarele prijatelje, ki se odločijo oropati banko, ker jim je ta odtujila njihove prihranke. • Film je na voljo v videoteki DKino.

Stare sablje (Grumpy Old Men, 1993)

John Gustafson (Jack Lemmon) in Max Goldman (Walter Matthau) živita v majhnem kraju, poznata se že več kot petdeset let in najbolj uživata v tem, da eden drugemu grenita življenje. Njuno rivalstvo pa dobi povsem nove razsežnosti, ko se v njuno bližino naseli lepa vdova Ariel. • V sredo, 29. 9., ob 6. uri na FOX Movies.*

Legende v Vegasu (Last Vegas, 2013)

Štirje priletni prijatelji (Robert De Niro, Michael Douglas, Morgan Freeman, Kevin Kline) se po dolgih letih dolgočasnega upokojenskega življenja podajo na noro pustolovščino v Las Vegasu, da bi proslavili prihajajočo poroko enega med njimi. • V soboto, 2. 10., ob 22.55 na CineStar TV 2.**

Pripravnik (The Intern, 2015)

Režiserka filmov Past za starše, Kaj ženske ljubijo in Ljubezen je luštna stvar predstavlja dramsko komedijo o 70-letnem ovdovelem upokojencu (Robert De Niro), ki postane pripravnik v na novo osnovanem podjetju pod vodstvom mlade ženske (Anne Hathaway). • V videoteki DKino.

Babica (Grandma, 2013)

Elle Reid (Lily Tomlin) je pravkar odslovila svoje dekle in razrezala vse svoje kreditne kartice, ko na njena vrata nepričakovano potrka vnukinja Sage (Julia Garner). Ta nemudoma potrebuje 600 dolarjev za prekinitev nezaželene nosečnosti. Skupaj se usedeta v Ellin starodobnik ter se podata po poteh starih ljubezni in prijateljstev. • V sredo, 29. 9., ob 7. uri na TV 1000.*

Nikoli ni prepozno (Never Too Late, 2020)

Zabavna zgodba o štirih starejših moških, ki izkušnje z bega iz vietnamskih taborišč za vojne ujetnike izkoristijo za pobeg iz njihove nove ječe – doma za ostarele! Čeprav niso več tako hitri, dokažejo, da ni nikoli prepozno za pustolovščino. • V nedeljo, 3. 10., ob 13.30 na Cinemax.* │ Tudi na HBO OD/GO.

Foter (Baštata/The Father, 2019)

Vasil je pravkar pokopal svojo drago ženo Ivanko. Na pogrebu pa mu soseda pove, da jo Ivanka vztrajno poskuša priklicati po telefonu. Vasil je prepričan, da mu žena poskuša nekaj povedati, zato poišče pomoč znanega medija, da bi mu pomagal vzpostaviti stik z njo. Zmagovalni film 54. festivala v Karlovih Varih. • V videoteki DKino.

Nebraska (2013)

Nežna in pretanjena komedijo o starcu, ki se odpravi v 1.200 kilometrov oddaljeno mesto Lincoln v Nebraski, kjer naj bi ga čakal milijon dolarjev. Film je veteranu Bruceu Dernu prinesel nagrado za najboljšega igralca v Cannesu in nominacijo za oskarja. • V petek, 1. 10., ob 12.15 na TV 1000.*

Moje pariško stanovanje (My Old Lady, 2014)

Newyorčan Mathias (Kevin Kline) odpotuje v Pariz, da bi prodal tamkajšnje dragoceno stanovanje, ki mu ga je zapustil pokojni oče. Tam pa nepričakovano naleti na njegovi trenutni stanovalki – ostarelo damo (Maggie Smith) in njeno hčer (Kristin Scott Thomas), ki nimata nikakršnega namena ali zakonske obveze, da bi zapustili svoj dom. • V četrtek, 30. 9., ob 10.50 na CineStar TV Premiere 2.**

Napovednik filma Stare sablje:

Programska mesta na televiziji Telekoma Slovenije

PROGRAM: PROGRAMSKO MESTO: OGLED NAZAJ?* Videoteka DKINO 10 Planet HD 3 DA Planet 2 HD 5 DA Planet PLUS HD 4 DA HBO On Demand │HBO GO 203│240 HBO │ HBO 2 │ HBO 3 (vsi HD) 6 │ 204 │ 206 DA Cinemax HD 208 DA Cinemax 2 HD 209 DA FOX Movies HD 216 DA TV 1000 218 DA CineStar TV 2 HD** 223 DA CineStar TV Premiere 2 HD** 227 DA

*Možnost sedemdnevnega ogleda za nazaj velja za linearne programe.