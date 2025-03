Policija 72-letnega moškega sumi namerne povzročitve požara v Trzinu

Policisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo okoliščin suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Osumljen je 72-letni moški, ki je zaradi hudih poškodb še vedno na zdravljenju. Motiv in druge okoliščine dogodka še preiskujejo in še niso jasni, so pojasnili na Policijski upravi (PU) Ljubljana.

O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

V eni izmed stanovanjskih hiš na območju Trzina je po podatkih policije v nedeljo okoli 20. ure zagorelo, v požaru naj bi tudi eksplodiralo. Ob prihodu gasilcev je ena oseba že bila mrtva, drugo pa je iz hiše uspelo rešiti prebivalcem sosednjih hiš. Zaradi hudih poškodb so jo odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.