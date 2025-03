V eni izmed stanovanjskih hiš na območju Trzina je po podatkih policije v nedeljo okoli 20. ure zagorelo, v požaru naj bi prišlo tudi do eksplozije. V hiši, ki jo še gasijo, sta se po prvih podatkih nahajali najmanj dve osebi. Eno osebo so gasilci našli že preminulo, drugo pa so odpeljali na zdravljenje, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Po poročanju TV Slovenija gre za starejša zakonca, umrla naj bi ženska. Požar so omejili, na terenu je še vedno več kot 50 gasilcev.

Kot so sporočili s policije, so eno osebo iz hiše uspeli rešiti prebivalci sosednjih hiš in so jo zaradi hudih poškodb odpeljali v UKC Ljubljana, kjer ostaja na zdravljenju. V hiši pa so gasilci po do zdaj znanih podatkih našli truplo še ene osebe.

Vzrok za nastanek požara, ugotavljanje in potrjevanje identitete umrle osebe ter vzrok smrti so predmet nadaljnjega zbiranja obvestil, nadaljujejo tudi ogled kraja požara in kriminalistično-forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so še sporočili.