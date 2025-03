Uničujoči požari vzeli že štiri življenja, razglasili nacionalno katastrofo #video

Na jugovzhodu Južne Koreje je konec tedna izbruhnilo okoli 30 požarov, ki so zajeli najmanj 4.700 hektarjev površin. Z njimi se je borilo na tisoče gasilcev in desetine helikopterjev.

Prvi požar je izbruhnil v petek v okrožju Sancheong, približno 250 kilometrov jugovzhodno od Seula, kjer so našli dva mrtva gasilca, nato pa se je začel širiti na druga območja.

A large forest fire in Sancheong, South Korea, has prompted a Level 3 alert, with 115 people evacuated and 120 hectares burned. Winds over 15 mph have fueled the spread. Authorities have deployed 500 personnel to battle the blaze overnight, aiming to contain it by morning.



