V hvaljeni celovečerni priredbi izjemno priljubljene istoimenske TV-serije člane družine Crawley in njihove služabnike pretrese napovedan prihod zelo pomembnih gostov – britanskega kraljevega para.

Velika Britanija, ZDA │ 2017 │ 117 min. │ Zgodovinska drama R: Michael Engler I: Hugh Bonneville, Maggie Smith, Matthew Goode, Michelle Dockery IMDb: 7,4/10 │ Rotten Tomatoes: 84 % │ Uporabniki Googla: 85 %

Anglija leta 1927. Kralj Jurij V. in kraljica Marija z odločitvijo, da obiščeta Downton Abbey, povzročita pravi nemir. Člani družine Crawley in njihovi služabniki se pripravljajo na najpomembnejši obisk njihovih življenj, pretirano vznemirjenje pa sproži številne spletke, romance in škandale …

"Za zasvojence z zgodovinskimi dramami je ta film tako vznemirljiv kot je John Wick za ljubitelje akcije. Glede na gradivo se zdi hrupno vzklikanje neprimerno, zato bo vljuden aplavz zadostoval." Adam Graham, Detroit News

"Kako prijeten in dobrodošel bis." Richard Roeper, Chicago Sun-Times

"Odlike serije so odlike filma. Videti je odlično. Zveni odlično. Če bi lahko, bi zagotovo dišal odlično (kot dež, čaj Earl Grey, zelena trava in sveže pečen kruh)." Allison Shoemaker, Consequence

Napovednik filma Downton Abbey: Zanimivosti: TV-serija Downton Abbey je šest sezon – te so izvirno predvajali med letoma 2010 in 2005 – spremljala življenje družine Crawley in njihovih služabnikov na prelomu 20. stoletja v angleškem podeželskem dvorcu.



Serija je prejela tri zlate globuse, bafto za posebne dosežke in petnajst emmyjev, s skupnimi 69 nominacijami za emmyje pa je postala največkrat nominirana neameriška TV-serija v zgodovini podelitve teh nagrad.



V Guinnessovo knjigo rekordov se je zapisala kot kritiško najbolje ocenjena angleška TV-serija leta 2011.

Serija je prejela tri zlate globuse, bafto za posebne dosežke in petnajst emmyjev, s skupnimi 69 nominacijami za emmyje pa je postala največkrat nominirana neameriška TV-serija v zgodovini podelitve teh nagrad. V Guinnessovo knjigo rekordov se je zapisala kot kritiško najbolje ocenjena angleška TV-serija leta 2011.



Z obiskom največje zasebne rezidence v Evropi je želela kraljeva družina prikazati pomembnost monarhije, v tem dvorcu pa so posneli tudi prizore v plesni dvorani.

Z obiskom največje zasebne rezidence v Evropi je želela kraljeva družina prikazati pomembnost monarhije, v tem dvorcu pa so posneli tudi prizore v plesni dvorani. Scenarist filma, oskarjevec Julian Fellowes (Gosford park), je napisal scenarije za vseh 52 epizod serije Downton Abbey, za režijsko taktirko pa je poprijel režiser štirih epizod serije Michael Engler.

(Gosford park), je napisal scenarije za vseh 52 epizod serije Downton Abbey, za režijsko taktirko pa je poprijel režiser štirih epizod serije . Lily James ) in lakaj Jimmy Kent ( Ed Speleers ).

) in lakaj Jimmy Kent ( ). V filmu so se igralski zasedbi pridružili še Imelda Staunton , Geraldine James , Tuppence Middleton , Simon Jones , David Haig , Kate Phillips in Stephen Campbell Moore .

, , , , , in . Imelda Staunton (Maud Bagshaw) in Jim Carter (Charlie Carson) sta v resničnem življenju poročena.

(Maud Bagshaw) in (Charlie Carson) sta v resničnem življenju poročena. Maggie Smith (Violet Crawley), imata od samega začetka konflikten odnos.



Takšen odnos sta imela tudi njuna lika v filmu Harry Potter in Feniksov red (2007) – prva je v njem igrala Kalvaro Temyno, druga pa profesorico Minervo McHudurro.

(Violet Crawley), imata od samega začetka konflikten odnos. Takšen odnos sta imela tudi njuna lika v filmu Harry Potter in Feniksov red (2007) – prva je v njem igrala Kalvaro Temyno, druga pa profesorico Minervo McHudurro. Aprila 2021 so sporočili, da že snemajo nadaljevanje filma.



Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye in Dominic West.

Film v režiji Simona Curtisa (Moj teden z Marilyn) naj bi v kinematografe prispel marca 2022.

