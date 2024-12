Kralji izgubili pri vročem Washingtonu

Le dobrih 24 ur po tem, ko so Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings po podaljšku izgubili spopad z eno najslabših ekip lige NHL Nashville Predators (2:3), so Kralji gostovali še pri Washington Capitals in izgubili z 1:3. Washington, ki še vedno ne more računati na poškodovanega kapetana Aleksandra Ovečkina, je z zmago napredoval na prvo mesto vzhodne konference.

Kalifornijci pravega počitka po sobotnem porazu pri Nashvillu niso imeli, čakalo jih je gostovanje v Washingtonu, kjer so domači povedli v 11. minuti, ko je Davida Ritticha premagal Aleksej Protas.

V začetku druge tretjine se je Kraljem ponudila prva priložnost z igralcem več, ki so jo izkoristili. Pod izenačenje se je podpisal Kevin Fiala, ki pa je moral v 33. minuti na hlajenje. Švicarjevo kazen so gostitelji izkoristili, za novo vodstvo je zadel Jakub Vrana.

Kopitarjevi so v zadnjem delu napadali, iskali nov izenačujoči zadetek, ob koncu tudi brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se razpoloženi Logan Thompson (zaustavil je 25 strelov od 26) ni več pustil premagati. Protas je slabo minuto pred koncem rednega dela s svojim drugim golom – plošček je poslal v prazen gol – postavil končnih 3:1.

Kapetan Kopitar je na ledu preživel dobrih 18 minut in pol, v tem času sprožil en strel na gol tekmeca, blokiral dva strela, pri sodniških metih pa bil 27-odstoten (od 15 jih je dobil štiri).

"Zabavna tekma, v slogu končnice. Proti Los Angelesu sem odigral že kar nekaj tekem, tako da nekako poznam njihov slog in res ti ne prepuščajo veliko. Vedeli smo, da bo tekma napeta, tesna. To sta veliki dve točki," je po zmagi dejal Thompson.

Kralji so z gostovanjem v Capital One Arena v Washingtonu zaključili sedem zaporednih gostovanj, zdaj pa se vračajo na domači led, kjer bodo v noči na soboto po slovenskem času gostili Edmonton Oilers. Kanadsko moštvo je z zmago s 3:1 nad Ottawa Senators na lestvici prehitelo Kopitarjeve, Edmonton je zdaj s točko več tretji na zahodu, Kralji pa so peti. Pred njima je v pacifiški diviziji Vegas Golden Knights.

Floridski obračun med Tampo in Florida Panthers je z 2:4 pripadel prvakom. Ključna sta bila dva gola panterjev z igralcem manj v razmiku 42 sekund, ko je Anthony John Greer najprej zadel za vodstvo z 1:2, nato pa Eetu Luostarinen zadel za 1:3. Sam Reinhart je ob zmagi zadel dvakrat, drugi gol je dosegel v nebranjeno mrežo.

Vroče je bilo med Utahom in Anheimom, kjer je prvi zapravil vodstvo s 4:1 in izgubil po izvajanju kazenskih strelov (4:5). Carolina je s 3:1 zmagala pri New York Rangers, Colorado pa je s 5:2 premagal Seattle Kraken, Joel Kiviranta je k zmagi prispeval "hat-trick", dva zadetka je dosegel v prazen gol.

Liga NHL, 22. december:

Lestvica:

