V Los Angelesu so 17. januarja nameravali razglasiti letošnje nominirance za filmsko nagrado oskar, vendar so datum razglasitve zaradi velikih požarov, ki pustošijo v tem predelu, preložili za dva dneva. Odločitev je v pismu okoli deset tisoč članom filmske akademije sporočil izvršni direktor Bill Kramer.

Kot poroča nemška tiskovna agencija DPA, to daje filmskim ustvarjalcem več časa za glasovanje o kandidatih.

Kramer je izrazil sožalje prizadetim v požarih. "Na območju Los Angelesa živi in dela veliko naših članov in kolegov iz industrije, mislimo na vas," je njegov zapis citiral Los Angeles Times. Nagrade oskar bodo 97. po vrsti podelili 2. marca.

Preložili tudi podelitev Critics Choice Awards

Zaradi požarov so že preložili tudi podelitev nagrad po izboru kritikov (Critics Choice Awards), ki so jo načrtovali to nedeljo v Santa Monici. "Vse naše misli in molitve so pri tistih, ki se borijo z uničujočimi požari, in vseh, ki so jih prizadeli," je v izjavi dejal vodja Združenja filmskih in televizijskih kritikov (Critics Choice Association – CCA) Joey Berlin.

Združenje CCA je s skoraj 600 člani največje združenje kritikov za film in televizijo v ZDA in Kanadi. Za podelitev nagrad so izbrali datum 26. januar.

Nagrade oskar bodo 97. po vrsti podelili 2. marca. Foto: Guliverimage

Požari so vplivali tudi na druge dogodke. Med drugim so filmski studii odpovedali premiere filmov, tudi Združenje hollywoodskih igralcev (Screen Actors Guild) je preklicalo slovesnost, na kateri bi razglasili nominirance za nagrade ceha. Namesto tega so seznam kandidatov objavili pisno.