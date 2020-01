Paris Hilton nas je vsa leta vlekla za nos #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Paris pravi, da je "puhloglavo blondinko" le igrala in da je drugačna oseba. Foto: Getty Images

Paris Hilton je nedavno razkrila nekaj, s čimer je osupnila marsikoga. Ko je leta 2003 skupaj z Nicole Richie začela nastopati v resničnostnem šovu "The Simple Life" (Preprosto življenje, op. p.), je igrala lik in ne sebe, kot smo ves čas mislili.

"Vedela sem, kaj počnem, a svet ni, zato je bilo malo frustrirajoče, da so me ljudje dojemali na takšen način, saj to sploh nisem jaz," je razkrila za revijo People. "A šlo je za zabaven šov in prav tako sem gledala nanj – kot na zabavo."

Vse odtlej jo je svet dojemal tako, kot se je predstavila v tem nekoč priljubljenem šovu: kot razvajeno plehko blondinko, ki obožuje vse rožnato, svoje čivave in zabavo, pri čemer je še posebej slavna postala njena fraza: "That's hot." (To je hudo, op. p.).

Vse je bila šala, zabavala sem se. A ljudje so mislili, da sem takšna v resnici, in postalo je moteče, da so predvidevali, da sem plavolasa puhloglavka, kakršno sem igrala v šovu.

Hkrati pa ji je bilo zanimivo videti odziv ljudi, ki so jo spoznali v živo, ko so ugotovili, da v resnici ni takšna.

A ta lik še vedno "igra" na svojem uradnem profilu na Instagramu:

Ker pa je s tem zgradila pravi imperij, ji ni žal

Ob tem je na račun 38-letne zvezdnice nastalo precej zlobnih šal, za katere pravi, da so se je dotaknile ter da ne razume povsem, zakaj so nastale.

"Kot oseba sem precej odrasla, a da si obsojan in da o tebi kroži toliko zmotnih prepričanj, ki temeljijo na liku, ki ga igraš, je bilo zelo frustrirajoče. A hkrati sem okrog tega zgradila veliko znamko, zato tega niti ne obžalujem in sem vesela, da bodo ljudje končno videli to serijo."

Paris bo v dokumentarni seriji "This Is Paris" razkrila pravo sebe, pravi. Foto: Getty Images

S tem ima v mislih serijo dokumentarnih filmov na kanalu YouTube, imenovano "This Is Paris" (To je Paris), v kateri bo končno predstavila pravo sebe. "Med snemanjem te serije sem odkrila toliko o sebi, česar sploh nisem vedela, bilo je nekako terapevtsko," je razložila.

Tudi producent Aaron Saidman pravi, da je bil presenečen, ko so začeli snemati. "Mislil sem, da dobro poznam Paris, tako kot ostala javnost. Vendar sem odkril, da sem se motil, da to ni bila njena resnična podoba."

Dokumentarna serija To je Paris bo premiero doživela maja na YouTubu.

