Paris Hilton pokazala sina in razkrila njegovo ime

Resničnostna zvezdnica in vplivnica Paris Hilton je na Instagramu pokazala svojega novorojenega sina in razkrila, da sta mu z možem Carterjem Reumom dala ime Phoenix Barron Hilton Reum. "Odločila sva se, da ga imenujeva Phoenix, za to ime sem se odločila že pred leti," je zapisala Hiltonova, ki je dodala, da je na zemljevidu iskala imena mest, držav in zveznih držav, ki bi pristajala imenoma Paris in London.

Za ime Phoenix, ki je glavno mesto zvezne države Arizona, se je tako odločila že pred časom. Ime pa je zanjo pomembno tudi zato, ker predstavlja feniksa, ki zgori, nato pa se dvigne iz pepela in znova poleti. Dodala je, da želi, da se njen sin zaveda, da se nesreča in zmagoslavje skozi življenje vrtita v krogu, in prav to nam daje veliko upanje za prihodnost.

Paris in njen mož sta sina, ki se je rodil januarja, dobila s pomočjo nadomestne matere. Ime dečka sta skrbno varovala pred javnostjo, zdaj pa se je Paris odločila, da ga razkrije.

"Do zdaj sva skrbno varovala zasebnost – niti moja mama, sestra in najbližji prijatelji niso vedeli, dokler ni bil star en teden. Res je bilo lepo, da sva s Carterjem to zadržala zase in bila na svojem potovanju, ker imam občutek, da je bilo moje življenje vedno javno. Nikoli nisem imela ničesar, kar bi bilo res samo moje," je povedala Paris v svojem podkastu This is Paris.