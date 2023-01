Paris Hilton šokirala z novico, da je postala mama

"Moje sanje so vedno bile biti mama, in tako sem vesela, da sva se s Carterjem našla," je novopečena mamica povedala za People.

"Moje sanje so vedno bile biti mama, in tako sem vesela, da sva se s Carterjem našla," je novopečena mamica povedala za People. Foto: Guliverimage

Pod fotografijo, ki jo je delila s sledilci, je zapisala: "Že zdaj si neizmerno ljubljen." V komentarjih so ji čestitke izrekli številni zvezdniki, med njimi manekenka Heidi Klum, pevka Demi Lovato in Kim Kardashian.

"Moje sanje so vedno bile biti mama, in tako sem vesela, da sva se s Carterjem našla," je novopečena mamica povedala za People. In dodala: "Navdušena sva, da bomo skupaj ustvarili družino, in najina srca prekipevajo od ljubezni do najinega sinčka."

Njen mož Carter ima že hčerko Evie

41-letna Hiltonova in prav tako 41-letni Reum sta se zaročila februarja 2021, novembra istega leta pa sta se tudi poročila. Poroka je trajala kar tri dni. Za revijo People je kasneje razkrila, da sta na vrhuncu pandemije covid-19 začela s postopkom oploditve: "Vedela sva, da si želiva ustvariti družino, in rekla sem si: 'To je pravi čas."'

Reum ima iz prejšnjega razmerja z resničnostno zvezdnico Lauro Bellizzi že hčerko Evie, za Hiltonovo pa je to prvi otrok.

41-letna Hiltonova in prav tako 41-letni Reum sta se zaročila februarja 2021, novembra istega leta pa sta se tudi poročila. Foto: Guliverimage