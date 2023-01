Znana Slovenka pojasnila, zakaj po rojstvu hčerke doji tudi starejšega otroka

Kaj je tandemsko dojenje?



Tandemsko dojenje je dojenje novorojenčka in starejšega otroka hkrati. Starejši otroci lahko namreč ob opazovanju novorojenčka ponovno izrazijo željo po dojenju. Pri tem je zelo pomembno, da ima novorojenček prednost, saj s tem, ko se podoji prvi, dobi zanj zelo pomemben kolostrum, ki prispeva k rasti, zdravju, krepitvi imunskega sistema in vitalnosti otroka.



Takšno dojenje ima lahko kar nekaj prednosti – starejši otrok je manj ljubosumen ob rojstvu bratca ali sestrice, mati ima manj težav z navalom mleka in zamašenimi mlečnimi vodi (zaloge mleka so namreč večje), dojenje pa lahko pomaga tudi pri napredku dojenčka.

"Oba sta prava 'zizoholika'. Nekaj najlepšega," je Maja zapisala ob fotografiji, ki jo je pred dnevi delila na svojem profilu. Po rojstvu hčerke Inti Aurore, ki sta se je s partnerjem Alenom razveselila pred približno tednom dni, je dveletni Val očitno znova izrazil željo po dojenju. Maja se je torej odločila za tandemsko dojenje, ki ima, kot pravi tudi sama, veliko prednosti.

Zaveda se, da je glede tandemskega dojenja v Sloveniji veliko predsodkov

Za Cosmopolitan je pojasnila, da sama v dojenju zelo uživa, tako kot Val, "ki je sicer dopolnil že dve leti, ampak dokler se sam ne odstavi, bo tako ostalo še naprej". "Vedno sem dojila na željo otroka, brez omejitev in to se mi zdi najboljše, kar sem mu lahko ponudila," je še povedala in dodala, da je med nosečnostjo skrbno pazila na zadosten energijski vnos hrane.

Pojasnila je tudi, da se najprej podoji Inti Aurora, potem pa se ji pridruži še njen bratec. Zaveda pa se, da tandemsko dojenje v Sloveniji še vedno spremlja mnogo predsodkov.

Val je nad svojo sestrico navdušen

"Zavedati se moramo, da je tandemsko dojenje v mnogo kulturah po svetu povsem normalen pojav. Takšno dojenje ima lahko mnogo prednosti tudi za mamico. Ker ima starejši otrok že dobro razvit sesalni refleks, lahko ob navalu mleka mamici pomaga pri praznjenju dojke in posledično se zmanjša možnost za nastanek mastitisa. Tudi strah za količino mleka je odveč, saj telo deluje po principu povpraševanja in ponudbe. Ekolostrum, ki se tvori ob rojstvu dojenčka, je namreč nujno potreben za njegov razvoj," je še pojasnila.

"Val je nad svojo sestrico navdušen. Kar naprej jo boža in poljublja," je sklenila.

Oba otroka sta rojena doma

Alen in Maja sta zvezo potrdila v začetku leta 2020, julija pa razkrila, da pričakujeta otroka. Znani maneken je tako pri svojih 50 letih prvič postal očka. Sina Vala sta se razveselila 13. novembra istega leta, tako kot Inti Aurora pa se je tudi on rodil doma.