Alen Kobilica postal oče

Veselo novico, da sta s srčno izbranko Majo Prašnikar postala starša, je znani Slovenec sporočil prek svojega profila na Instagramu. Dečka, ki se je rodil na petek, 13., in to ne v porodnišnici, temveč v varnem zavetju njunega doma, sta poimenovala Val.

"Živjo. Moje ime je Kobilica, VAL Kobilica. Rojen sem doma, in to na petek 13-ega! Izbral sem prav poseben dan. Dan, ko se staro umakne, da novo zaživi in zasije. Dan manifestacij ... Trudil se bom za prijaznejši, lepši in boljši svet," je med drugim zapisal Alen, objavo pa pospremil s fotografijo, na kateri z Majo svojega prvorojenca držita za roko.

Pod veselo novico se je seveda nemudoma usul plaz čestitk in dobrih želja.