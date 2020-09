Slovenska pevka drugič postala mamica

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glasbenica se je razveselila rojstva sina. Foto: Instagram Za pevko Žano je pestro obdobje, polno lepih in prelomnih dogodkov. Potem ko se je na skrivaj poročila s srbskim violinistom Borisom Tajmom, s katerim se je spoznala na Hvaru, kjer bi morala skupaj nastopiti na neki poroki, sta zaljubljenca kmalu oznanila, da si oba želita otročička. In te dni sta ga tudi dobila. "Dragi moji, postal sem najsrečnejši oče, mož prečudovite žene, ki mi je rodila najinega sina in najino prvo avtorsko delo. Dobrodošel v družini, Leo!" je po srečnem dogodku dejal ponosi Boris, ki je Žani ves čas stal ob strani v novomeški porodnišnici.

Žana je presrečna v zakonu z Borisom. Foto: Instagram Zdaj družinica uživa hiši Žanine prababice v Beli krajini, ki so jo obnovili v času karantene. Zraven njih so narava, prečudovita reka Kolpa in tudi številne živali, zato bo glasbenica s sinčkom lahko preživljala lepe poporodne dni. Lea se je razveselila tudi Kiara, Žanina najstniška hči iz prejšnjega zakona z Danijem Salobirjem.