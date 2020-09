Fatalni moški leta 2020 je Miha Deželak #foto #video

Včeraj so v Festivalni dvorani razglasili najbolj fatalnega moškega leta 2020. Moškega, ki je najbolj zaznamoval letošnje leto in pustil najgloblje sledi na slovenski medijski sceni v soju žarometov. To je postal radijski voditelj in humanitarec Miha Deželak.

"To ni samo moja zmaga, je zmaga od vseh, ki se odzovejo v naših akcijah. In eden takih je tudi moj tokratni sonominiranec, nekdanji boksarski šampion Dejan Zavec," je po razglasitvi povedal Miha Deželak, ki je tako nasledil lanskoletnega zmagovalca, pevca Jana Plestenjaka. Radijec sicer pravi, da je najbolj fatalna lastnost človeka ta, da zna druge prepričati, da priskočijo na pomoč in pomagajo.

Miha Deželak Foto: Ana Kovač Večer, katerega rdeča nit je bila tema Veliki Gatsby, je očaral v stilu moških suknjičev, metuljčkov in smokingov, v katere so se poleg zmagovalca odeli tokratni kandidati: resničnostni zvezdnik Franko Bajc, trije nekdanji športni asi Dejan Zavec, Jure Košir in Sani Bečirović, igralec Jan Bučar, maneken in pevec Matjaž Kumelj in voditelj Boštjan Romih.

Jure Košir s partnerico Simono Škrobar Foto: Ana Kovač Dame, med njimi pevki Špela Grošelj in Nuška Drašček, modna oblikovalka Maja Ferrme in druge, so blestele v čudovitih resastih in bleščečih ženskih toaletah.

Domen Kumer in Špela Grošelj Foto: Ana Kovač Za razvajanja borbončic je poskrbel kuharski mojster Igor Jagodic, Rebeka Dremelj, King Foo in Nina Pušlar pa so navdušili s svojimi nastopi.

Foto: Ana Kovač Po dolgem času je tako spet napočil večer, v katerem smo pozabili na težave današnjega časa in se prepustili prijetnemu estradnemu druženju. Še nekaj utrinkov dogajanja, skozi katerega nas je kot gostiteljica popeljala slovita Miša Molk, pa v spodnji fotogaleriji.