Velika novost za promet v Medvodah #foto

V Medvodah lahko občani Savo po novem prečkajo tudi po novi brvi za pešce in kolesarje, zaživela je nova kolesarska pot Medvode–Pirniče–Vikrče. Ime nove brvi, ki so ga izbrali občani, je Medvoški lok. Največjo naložbo zadnjega leta so v uporabo predali v dneh, ko občina praznuje svoj praznik. Praznovanje se bo sklenilo v soboto.

Brv, za katero so na občini prejeli uporabno dovoljenje dan pred odprtjem, je zdaj tudi uradno predana v uporabo. Središče mesta povezuje z novo, dobrih šest kilometrov dolgo, kolesarsko povezavo, ki se vije po robu pirniškega polja vse do medanske brvi in do sosednje Ljubljane. Na občini si želijo, da bi ta nova pridobitev služila več namenom.

"Naj bo objekt fizičnega povezovanja in zbliževanja poti med nami, prostor srečevanja in povezovanja med ljudmi, med idejami in projekti z vseh bregov, levih in desnih, urbanih in ruralnih," so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

S trajnostno mobilnostjo, ki jo spodbuja nova infrastruktura za pešce in kolesarje, skrbijo za ohranjanje okolja in večjo telesno aktivnost. Pri vstopu na brv uporabo beleži tudi števec kolesarjev, s katerim bodo lahko spremljali statistiko in trende uporabe. Statistika se lahko spremlja na fizičnem prikazovalniku in spletu.

Pestro dogajanje: kolesarjenje Od brvi do brvi in pohod Od Jakoba do Jakoba

Slovesnemu odprtju brvi bo v soboto sledilo še celodnevno dogajanje. Vsak, ki bo po 15. uri prekolesaril kolesarsko pot Od brvi do brvi, bo prejel spominski bidon, izhodiščna in ciljna točka je na medvoški tržnici. Dopoldne bo tradicionalni Pohod od Jakoba do Jakoba, na tržnici pa bodo od 15. ure parkirana vozila z ulično prehrano Karavane okusov. Ob 21. uri se bo začel koncert Nine Pušlar.

Župan Nejc Smole se je v nagovoru ob odprtju zahvalil vsem sodelujočim, ki so pomagali uresničiti dolgoletno željo po novem povezovanju krajevnih skupnosti Pirniče in Medvode-center, s čimer se spodbuja trajnostna mobilnost pri vsakodnevnih opravkih občanov. Projekta pa ne bi bilo brez izdatne podpore EU in ministrstva za infrastrukturo, ki sta za sofinanciranje namenila 1,14 milijona evrov, so še navedli na občini.