Črnogorski politik ostro nad Severino, ki se je poklonila njihovemu pesniku

Severina se je z nastopom pohvalila tudi svojim sledilcem na Instagramu, ki so bili nad njenim dejanjem navdušeni.

Hrvaška pevka Severina je ob 210. obletnici rojstva črnogorskega pesnika Petra Petrovića Njegoša plesala njemu v čast. Njen nastop na tem dogodku pa ni bil dobro sprejet, kritično se je odzval črnogorsko-srbski politik Vladislav Dajković, ki je spomnil na njen pornografski video in dejal, da je bila predstava "škandalozna".

Prireditev Noč srečanja stoletij velja za osrednji kulturni dogodek v črnogorskem mestu Cetinje in jo pripravijo v čast tamkajšnjemu pesniku Petru Petroviću Njegošu, čigar dela veljajo za ena najpomembnejših v srbski in črnogorski književnosti. Dogodek je povezoval črnogorski igralec Slobodan Marunović, hrvaška pevka Severina pa je izvedla plesno točko. Z nastopom se je pohvalila tudi svojim sledilcem na Instagramu, ki so bili nad njenim dejanjem navdušeni.

Črnogorsko-srbski politik spomnil na njen pornograski video

Njenega nastopa pa niso vsi sprejeli tako pozitivno kot njeni sledilci. Na družbenem omrežju Facebook se je ostro odzval črnogorsko-srbski politik Vladislav Dajković, ki deluje kot poslanec mestne skupščine Podgorica.

"Sinoči so na Cetinju pripravili škandalozno predstavo ob 210. obletnici rojstva Petra Petrovića Njegoša. Glavna zvezda, ki je brala njegova besedila, je bila hrvaška pevka Severina, ki je zaslovela zaradi svojega pornovidea. Najprej sem z olajšanjem pomislil, dobro, vsaj niso poklicali ustaša Thompsona, nato pa me je oblil hladen pot, saj sem pomislil, ali je kdo od Cetinjčanov rekel, da se Njegoša ne sme tako oskruniti. Seveda ne," je zapisal.

In dodal: "Prvič sem pomislil, da morda ni slabo, da je zaprt v kleti Mavzoleja, da vsaj ne vidi, kako ga slavijo ti kvaziumetniki, ki očitno še nikoli niso brali. Njegoš, oprosti. Črna gora je že dolgo Črna gora, s katero nimaš čisto nič. Mi, ki hodimo po tvoji poti, smo še vedno na robu, nepriznani in nespoštovani v lastni državi. Ampak, kot je nekdo rekel: Ni lahko biti Srb, je pa prijetno. Se še srečamo, do takrat pa, mirno spi."

