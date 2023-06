Severina, kot je še niste videli #foto

Nekateri so bili nad njenim dejanjem navdušeni, drugi malo manj. Eden izmed uporabnikov Instagrama je na primer zapisal, da ji je "Bog dal prav vse", nekdo drug pa je komentiral, da ne verjame, da je kruh res zamesila sama.

Pod fotografije, ki jih je delila s sledilci na Instagramu, je sicer zapisala: "Kruh naš vsakdanji."

Dopustovala v družbi priznanega arhitekta

Priljubljena hrvaška pevka je zadnjih nekaj dni preživela v Istri, v družbi svojih prijateljev in sorodnikov. Tam je bil med drugim tudi priznani hrvaški arhitekt in Severinin dolgoletni prijatelj Boris Ružić. Nekaj dni so preživeli v Humu, najmanjšem mestu na Hrvaškem, nato pa obiskali še vas Radetići.

Pred tem se je pohvalila, da je bila na koncertu ameriškega rockerja in svojega idola Brucea Springsteena v Rimu. Spremljali so jo njen menedžer Tomica Petrović, prijateljica Vedrana Vasić in sin Aleksandar, ki pa ga sledilcem ni smela pokazati. Njegov oče in Severinin bivši partner Milan Popović je na sodišču namreč dosegel prepoved objave sinovih fotografij na njenih družbenih omrežjih.

Severina je pod fotografije s koncerta zapisala, da je Springsteen njen "osnovnošolski fant" in "še vedno najlepši moški na planetu".

