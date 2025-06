Umrl literat in založnik Ivo Frbežar

Umrl je literat in založnik Ivo Frbežar, so sporočili iz Slovenskega centra PEN, katerega član je bil. Pisal je predvsem poezijo, lirično prozo, pesmi in prozo za otroke, radijske igre ter literarno kritiko ter bil glavni urednik založbe Mondena. Umrl je v 76. letu starosti.

Novico o smrti je sporočil njegov sin, ki nadaljuje njegovo založniško pot. Slovenski PEN in Društvo slovenskih pisateljev (DSP), v katerem je bil prav tako član, se mu bosta poklonila na posebni slovesnosti, so še sporočili s PEN.

Ivo Frbežar se je rodil leta 1949 v Ljubljani, kjer je končal srednjo tehnično šolo in obiskoval t. i. večerno šolo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, ker je želel postati slikar. Bil je član Društva likovnih samorastnikov Ljubljana, soustanovil je likovno skupino Krog in se več let posvečal le slikarstvu. Ukvarjal se je tudi s fotografijo in bil urednik časopisa pri podjetju Saturnus.

Diplomant Londonske šole za odnose z javnostmi

Kasneje je na filozofski fakulteti v Ljubljani študiral primerjalno književnost in literarno teorijo. Bil je tudi diplomant Londonske šole za odnose z javnostmi.

Deloval je na področju ekonomske propagande, kot grafični oblikovalec, vodja službe za ekonomsko propagando in vodja sektorja za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi v različnih podjetjih. Za grafično oblikovanje je prejel nekaj zveznih jugoslovanskih nagrad, piše na spletni strani DSP. Kasneje je imel status samostojnega književnika.

Pisati začel že v mladih letih

Pisati je začel že v mladih letih. Izdal je 14 lastnih knjig, prevodi njegovih del pa so izšli v angleškem, češkem, makedonskem in srbskem jeziku. Kot publicist je občasno pisal za časopise, revije in radio. Med drugim je leta 1984 ustanovil Literarni klub Grosuplje, literarno revijo RES, ki je izhajala več let, ter postal njen prvi glavni in odgovorni urednik. Še letos je sodeloval v žiriji za nagrado desetnica.