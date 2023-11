Prešernovo proslavo bi po novem organizirala država

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji določila predlog sprememb zakona o Prešernovi nagradi, s katero bo organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku, 8. februarju, prevzel koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve. Ta razpolaga z zmogljivostmi in znanji za izpeljavo proslave, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Po predlogu zakonskih sprememb, ki jih bo DZ obravnaval po skrajšanem postopku, se bosta priprava in izvedba proslave ob slovenskem kulturnem prazniku, na kateri podeljujejo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada, prenesla na koordinacijski odbor za državne proslave in prireditve, ki usklajuje tudi vse druge državne proslave.

Kot piše v sporočilu za javnost, je v preteklosti večkrat prihajalo do organizacijsko-tehničnih nejasnosti in vprašanja formalne odgovornosti za izvedbo proslave ob podelitvi Prešernovih nagrad. Z namenom, da se odločanje o vseh državnih proslavah uredi na primerljiv način, predlagana sprememba predvideva, da organizacijo proslav ob slovenskem kulturnem prazniku prevzame omenjeni odbor.

Odbor sestavljajo predstavniki različnih vej oblasti in različnih državnih organov ter civilne družbe. Ima izkušnje na področju organizacije velikih prireditev in reden stik z dogajanjem. Razpolaga tudi s potrebnimi produkcijskimi zmogljivostmi in znanji, da takšno prireditev izpelje, še piše v sporočilu.