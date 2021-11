Paris Hilton s poroko postala mačeha 9-letni deklici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Družinska situacija Carterja Reuma, novopečenega moža Paris Hilton, je nekoliko bolj zapletena, kot si je razvpita zvezdnica predstavljala, ko sta se začela dobivati. 40-letni podjetnik ima namreč iz prejšnjega razmerja z Lauro Bellizzi, zvezdnico resničnostnih šovov in nekdanjim dekletom Mela Gibsona, 9-letno hčerko.

Mama in hčerka živita v Kaliforniji, Carter pa naj bi svojega otroka videl le enkrat v življenju, in sicer ob rojstvu pred devetimi leti. "Carter se zavzema za svojo hčerko. Čeprav z njo nima tradicionalnega odnosa, jo od rojstva dalje finančno podpira, in tako bo tudi v prihodnje," je za tuje medije povedal Reumov tiskovni predstavnik.

Izbranec Paris Hilton naj bi pred devetimi leti podpisal dokument, v katerem priznava, da je dekličin oče, kljub temu da nikoli ni opravil testa očetovstva. Viri pravijo, da naj bi deklico prizadela poroka s Paris Hilton, zaradi katere naj bi se počutila zapuščeno.

Deklica je v tistih letih, ko ji je samoidentiteta zelo pomembna. Zanima jo, kdo je in od kod prihaja, zato bi rada z očetom znova navezala stike. Ali jo bo Reum sprejel v svoje življenje in ji predstavil svojo novo izbranko, za zdaj še ni znano.

Preberite še: