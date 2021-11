Paris Hilton se je poročila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci smo praznovali martinovo, Kitajci dan samskih, Paris Hilton pa si je 11. november izbrala za svoj poročni dan. Dedinja Hiltonovega hotelskega imperija se je namreč v četrtek na razkošnem posestvu v Los Angelesu poročila s podjetnikom Carterjem Reumom.

"Moj 'za vedno' se začne danes," je na družbenih omrežjih zapisala ob fotografiji sebe v poročni obleki in tančici.

Za zdaj ni bila objavljena nobena druga fotografija s poroke, verjetno tudi zato, ker nameravajo celotno poročno slavje in priprave nanj pokazati v njenem novem resničnostnem šovu Paris in Love (Zaljubljena Paris), ki so ga začeli predvajati prav na dan poroke.

"Oboževalcem sem želela pokazati svojega princa iz sanj in pravljično poroko," je 40-letnica pred kratkim povedala o šovu.

Foto: Guliverimage/AP

Z Reumom se je začela videvati novembra 2019, po njenih besedah je iskrica med njima preskočila že ob prvem srečanju. "Med nama je neverjetna kemija," je lani povedala za revijo People, "od prvega zmenka naprej sva bila skupaj prav vsako noč."

Oglejte si še: