Britney Spears razkrila, kdo ji bo kreiral poročno obleko

Britney Spears, ki je v začetku letošnjega leta napovedala zaroko s partnerjem Samom Asgharijem, je potrdila, da so njuni poročni načrti v polnem teku. Na Instagramu je objavila fotografijo, na kateri pozira v dolgi, rožnati obleki v slogu princese.

Je to obleka, v kateri se bo sprehodila do oltarja? "Ne, to ni poročna obleka! Hahaha," je potešila radovednost svojih sledilcev in jim izdala, da bo na poroki nosila kreacijo znamke Versace. "Donatella Versace v tem trenutku izdeluje mojo obleko."

Njeni sledilci so navdušeni nad izbiro modne znamke Versace. "Britney in Donatella sta super duo!" "Videti si kot princesa, komaj čakam, da vidim tvojo poročno obleko." To sta dva od komentarjev pod fotografijo, javila pa se je tudi njena glasbena kolegica Iggy Azalea, ki je Britney označila za ikono.

Britney je ob zaroki kričala od sreče

Pop princesa in njen izbranec Sam sta novico o zaroki javnosti razkrila 12. septembra. Sam naj bi Britney zasnubil na njenem domu. "Zelo sta vesela, da lahko skupaj vstopita v to novo poglavje," je razkril vir, ki je blizu paru. "Že nekaj časa sta se pogovarjala o zaroki, in ko jo je Sam končno zaprosil, je bila Britney tako vesela, da je kričala od sreče."

Pevka se ni smela poročiti zaradi skrbništva, ki ga je nad njo vse od leta 2008 imel njen oče. A ko se je septembra letos uradno odrekel upravljanju njenega premoženja in življenja, je Britney končno spet lahko zadihala. Pred kratkim je namignila, da si poleg poroke s Samom želi še enega otroka. Morda pa bosta njena sinova, 15-letni Jayden in leto starejši Preston, res kmalu dobila bratca ali sestrico.

