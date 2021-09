Kaj se dogaja z Britney? Oboževalci so v skrbeh po vrnitvi na Instagram.

Popzvezdnica Britney Spears je pred dobrim tednom presenetila z objavo na Instagramu, da sta se s partnerjem Samom Ashgarijem zaročila, tik zatem pa je izbrisala svoj profil na tem družbenem omrežju, kar je povsem zmedlo njene sledilce.

A še bolj so bili zmedeni, ko je včeraj svoj profil ponovno aktivirala in naredila tri objave, za katere so njeni zvesti oboževalci prepričani, da gre za stare fotografije. Ob tem so se začeli spraševati, kaj se dogaja z Britney.

Prva objava po ponovni aktivaciji sta bila dva selfija, pod katerima je zapisala, da sta nastala med počitnicami ob koncu tedna, čeprav so sledilci v komentarjih izpostavili, da gre za stare posnetke. Dvomijo tudi o drugi in tretji objavi videposnetkov, na katerih 39-letnica pleše na pesmi Bad Guy, ki jo izvaja Billie Eilish, ter na Are You Gonna Go My Way pevca Lennyja Kravitza.

Pod objavami je več sledilcev zapisalo, da jih začenja spet skrbeti za Britney in da je očitno nekaj narobe, zato so jo spraševali, ali jim želi kaj sporočiti. "Ta Instagram je laž," se glasi eden od komentarjev, drugi pa: "Upal sem, da se boš na Instagram vrnila svobodna." Ponovno se sprašujejo, ali profil sploh ureja sama.

Pevkin odvetnik Mathew Rosengart je prejšnji teden, ko je pevka nenadoma ukinila svoj Instagram, za ameriške medije povedal, da se je "sama odločila, da se začasno umakne in deaktivira svoj profil", ter ob tem dodal, da je "srečna in zadovoljna".

