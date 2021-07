Britneyjin nekdanji mož razkril: "Moški v črnem so naju prisilili, da sva končala zakon"

Britney Spears se je januarja 2004 v Las Vegasu poročila s Jasonom Alexandrom, svojo ljubeznijo iz mladosti, njun zakon pa je trajal le 55 ur, preden je bil razveljavljen.

"Prišli so moški v črnem skupaj z njeno mamo in drugimi družinskimi člani in naju prisilili, da sva pod prisilo podpisala papirje, ki so končali najin zakon. Nisva si ga želela razveljaviti. Lagali so nama," je razkril 39-letni Jason Alexander. "Od nekdaj je šlo za nadzor nad Britney in njenim denarjem," je še dodal.

Nekdanja zakonca sta skupaj odraščala v Kentwoodu v Louisiani. Bila sta mlada in zaljubljena, je povedal pevkin nekdanji mož in zatrdil, da priljubljena zvezdnica "živi hujšo nočno moro, kot si jo lahko kdorkoli predstavlja, in mnogo dlje časa, kot se ljudje zavedajo."

Ameriška zvezdnica je prejšnji mesec prekinila molk o skrbništvu in razkrila, da je bila v zadnjih 13 letih prisiljena nastopati na odru proti svoji volji, da ji ni bilo dovoljeno, da bi se poročila s svojim fantom, in da so ji prepovedali, da prekine kontracepcijo. "Moj oče in vsi, ki so sodelovali pri tem skrbništvu, bi morali biti v zaporu," je še dodala Britney.

Pevka že 13 let nastopa proti svoji volji. Foto: Reuters

"Bila je zaprta v pozlačeni zapor"

"Mama, oče in odvetniki so me pretentali, da podpišem razveljavitev," se spominja pevkin nekdanji mož. "Rekli so mi, da lahko najin zakon škodi Britneyjini karieri. Ljubil sem jo in bil naiven otrok, ki je bil vzgojen tako, da zaupa in spoštuje starše – tako kot ona."

Britneyjini in Jasonovi starši so jima zatrdili, da bosta lahko imela veliko poroko, če bodo njuna čustva čez šest mesecev še vedno enaka. "Lagali so mi 30 dni, kolikor je trajalo, da je bila razveljavitev dokončna, potem pa Britney spremenili telefonsko številko," je pojasnil pevkin prvi mož.

Čeprav se je poroka odvila ob petih zjutraj, so mnogi pevko prepoznali in začeli fotografirati. "Britney ni imela gotovine, že takrat so ji onemogočili dostop do njenega denarja. Tako sem jaz plačal poroko, fotografije in video," je zatrdil Jason in razkril, da sta poročno noč kot zakonca doživela kar v limuzini, ko sta se peljala nazaj do hotela.

Britney in njen denar so od nekdaj nadzorovali, trdi pevkin nekdanji mož. Foto: Reuters

V nadaljevanju je Jason zatrdil, da so ga odvetniki v hotelu odvedli v eno sobo, pevko pa v drugo. "Ko je prišla ven, je bila druga oseba. Bilo je, kot da bi jo hipnotizirali ali kaj podobnega. Takrat so začeli resnično trdo ravnati z njo. Bila je zaprta v pozlačeni zapor," meni Jason.

"Upam, da bo kmalu dobila svobodo in bo lahko živela tako, kot si želi," je še dejal nekdanji mož zvezdnice in dodal: "Vse, kar sem si kdaj želel, je, da bi bila Britney srečna. Nikoli je ne bom nehal ljubiti," poroča Fox News.

