Paris Hilton sporočila žalostno novico

42-letna resničnostna zvezdnica in vplivnica Paris Hilton je v objavi na Instagramu zapisala, da se ji ob slovesu od čivave z imenom Harajuku trga srce. Dodala je, da je čivava "neverjetnih 23 let moje življenje polnila s toliko ljubezni, zvestobe in nepozabnih trenutkov". Prav tako je sporočila, da je njena čivava "živela dolgo, lepo in kultno življenje, obkrožena z ljubeznijo do končnega mirnega spanca", ter da besede ne morejo opisati neizmerne bolečine, ki jo ob njeni izgubi trenutno čuti.

Čivava je bila "več kot hišni ljubljenček"

V zapisu je nadaljevala, da je bila njena čivava z imenom Harajuku več kot le hišni ljubljenček. "Bila je moja družina, zvest prijatelj, ki mi je vedno stal ob strani v vseh preobratih, ki mi jih je prineslo življenje," je zapisala. Dodala je, da sta si skupaj s čivavo delili veliko spominov, smeha in solza.

"Morda te fizično ni več med nami, a odtis tvojih tačk na mojem življenju ne bo nikoli zbledel," je še zapisala ter sklenila, da bodo čivavo vedno cenili in pogrešali.

Hiltonova velja za veliko ljubiteljico živali

Hiltonova od nekdaj velja za ljubiteljico hišnih ljubljenčkov in živali, med drugim je imela v lasti mini pujsa in ponija, mačke, pse in zajčke. Leta 2009 je Hiltonova za People povedala, da so njeni mladiči "mini modni navdušenci", ki obožujejo življenje v svoji luksuzni pasji uti.

Leta 2015 se je poslovila od svoje čivave Tinkerbell, ki jo je javnost spoznala v resničnostni televizijski oddaji The simple life. Čivava je poginila, ko je bila stara 14 let.