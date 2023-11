Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pod fotografijo, ki jo je Hiltonova delila s sledilci, je zapisala: "Hvaležna za mojo hčerko." V komentarjih so ji čestitke izrekli številni zvezdniki, med njimi pevka Demi Lovato, manekenka Naomi Campbell in članice družine Kardashian, Kris Jenner in Khloe Kardashian.

Hčerko je poimenovala London, kar je razvidno s fotografije, na kateri so oblačila z njenim imenom.

Da je res postala mama hčerki, je Paris Hilton potrdila tudi na svojem profilu na TikToku, kjer je objavila posnetek, kako svojima nečakoma pojasnjuje, da sta dobila sestrično in da ima zdaj dva dojenčka.

Reum ima iz prejšnjega zakona že hčerko Evie

41-letna Hiltonova in njen prav tako 41-letni mož Carter Reum imata skupaj že sina Phoenixa, ki sta se ga razveselila januarja letos. Zaročila sta se februarja 2021, novembra istega leta pa sta se tudi poročila. Poroka je trajala kar tri dni.

Reum ima iz prejšnjega razmerja z resničnostno zvezdnico Lauro Bellizzi že hčerko Evie, za Hiltonovo pa je zdaj to drugi otrok.

Paris Hilton s sinom Phoenixom in možem Carterjem. Foto: Guliverimage

