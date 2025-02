Zdravnik posiljeval pacientke pod anestezijo

Sodišče v Münchnu je v petek na šest let in pol zapora nepravnomočno obsodilo nemškega zdravnika, ker je med medicinskimi pregledi spolno napadel pacientke pod anestezijo, poročajo tuji mediji.

Tožilci so 52-letnega gastroenterologa v 17 točkah obtožili posilstva in spolnega napada na pacientke, ko so bile pod anestezijo med kolonoskopijo in niso mogle opaziti, kaj se dogaja, ali se upreti. To se je dogajalo med letoma 2017 in 2021.

Na njegovo ravnanje so šele kasneje opozorile štiri zdravnikove sodelavke in ga prijavile. To, da so kazniva dejanja prijavile dolgo po dogodkih, je bilo po oceni sodišča verodostojno pojasnjeno s strahom pred maščevanjem na delovnem mestu.

Brez prepovedi opravljanja poklica

Sodišče sicer zdravniku ni prepovedalo opravljanja poklica, ker ni bilo dokazov, da bi po kazenski prijavi storil nova kazniva dejanja. Pričakujejo, da se bo zdravnik, ki je krivdo zanikal, pritožil na obsodbo.