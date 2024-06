Challe Salle je pred kratkim gostoval v podkastu Pera Martića, v katerem je bil kritičen do Zlatka. Odgovoril je na vprašanje, zakaj z Zlatkom nikoli nista ustvarila skupnega komada. Med drugim je dejal, da se kot človeka in glasbenika zelo razlikujeta in da imata različna mnenja glede številnih stvari. "Nikoli se nisva ujela na isti valovni dolžini in se niti ne bova," je pojasnil. Povedal je, da je bil Zlatko do njega večkrat zahrbten: "V javnosti je o meni govoril negativno, zasebno pa je igral mojega prijatelja. Izpadel je zelo dvoličen in s takšnim človekom jaz ne mislim delati komada." Komentiral je tudi njegove pesmi: "Nobeden več ga ne posluša, niti jaz."

Zlatko pravi, da se mu bo maščeval

Po objavi se je na družbenih omrežjih oglasil Zlatko. "Dragi, Saša, ne vem, zakaj si me omenil. Tako se po navadi obnaša nekdo, ki je v problemu. Jaz sem razmišljal, ali bi se sploh oglasil ali ne, in če bi ostalo samo na meni, bi to mogoče pogoltnil, kot marsikaj do sedaj. Sam veš, kaj mislim. Ker si pa hotel scati po celotni slovenski hip hop sceni, je prišel čas, da razkrijemo ta tvoj napuh. Ljudje, ki so starejši od 18 let, vedo, o čem govorim," je povedal v posnetku.

Dodal je, da mu daje 24 ur časa, da se njemu in celotni hip hop sceni javno opraviči. "Tukaj bom kratek. Če se to ne zgodi, veš, da komad prihaja. Veš, da je hud. Veš, da se ne moreš kosati z mano. Ne na majku (mikrofonu, op. p.), ne v ringu. Ampak, če ne bo iskreno, naj se zgodi, kar se mora," je sklenil 41-letni raper.

Ker se Challe Salle na njegov poziv ni odzval, je Zlatko objavil še več posnetkov, na katerih trdi, da je njegove kariere konec. "Danes smo se zbrali, da se skupaj poslovimo od Sašine kariere," je dejal v enem izmed njih.

