Raper Challe Salle prvič postal očka

Raper Challe Salle je veselo novico sporočil na svojem profilu na Instagramu. Starša sta fantku, ki je na svet prijokal v ljubljanski porodnišnici, dala ime Alex.

Pod objavo so se vsuli čestitke in lepa sporočila številnih znanih Slovenk in Slovencev.

Slovenski glasbenik in njegova izbranka sta par že več kot pet let. Preden sta lani sporočila, da pričakujeta prvega otroka, sta se na potovanju tudi zaročila.