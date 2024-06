Challe Salle: Stvar je šla čez vse meje #video

Challe Salle je v odzivu na družbenih omrežjih dejal tudi, da sta Zlatkova pesem in z njo povezan odziv javnosti neposreden napad nanj in na njegovo družino. Poudaril je tudi, da ni v nobenem postopku in da zoper njega ni bila podana nobena prijava, je pa po njegovih besedah že bil sprožen kazenski postopek zoper dekleta, ki naj bi o njem širila neresnice.

Petrović je v odzivu dejal še, da je namen nekaterih oseb – ali je s tem mislil na raperja Zlatka, ni razjasnil – zgolj medijska pozornost in sabotaža njegovega dobrega imena ter škodovanje njegovi družini in karieri.

Zlatkova pesem povod za priznanja številnih deklet, odzval se je Inštitut 8. marec

Po objavi nove pesmi raperja Zlatana Čordića - Zlatka, v kateri med drugim trdi, da se je Challe Salle intimno zapletal z mladoletnimi dekleti, se je na družbenih omrežjih oglasilo več deklet, ki so podprle njegove besede. S ključnikom #JazTudi so se odzvali tudi v Inštitutu 8. marec ter dekletom izrazili podporo in ponudili pomoč.

"#JazTudi. V javnost po letih molka prihajajo pričevanja o spolnem nadlegovanju enega izmed znanih slovenskih raperjev. Na družbenih omrežjih smo lahko prebrali pričevanje dekleta, ki se je leta kasneje odločilo spregovoriti o tem, kaj je doživljala še kot mladoletna. V teh trenutkih je ključno, kako se kot družba na to odzovemo," so zapisali v Inštitutu 8. marec, katerega direktorica je Nika Kovač.

V nadaljevanju zapisa so poudarili, da nasprotujejo vsakršni obliki spolnega nasilja in nadlegovanja, ter dodali: "V Inštitutu 8. marec vsem žrtvam spolnega nadlegovanja sporočamo, da niso same. Da niso krive za nadlegovanje, nasilje, ki so ga pretrpele. Da lahko poiščejo pomoč. Prekinimo molk. Končajmo nasilje."

Opozorili so, da se lahko vsak, ki doživlja nasilje, vedno obrne na brezplačno svetovanje Društva SOS telefon na brezplačno številko 080 11 55.

Na družbenih omrežjih se vrstijo priznanja deklet

Povod za njihov zapis je bilo priznanje več deklet, ki so na družbenih omrežjih podprle novo sedemminutno pesem raperja Zlatana Čordića - Zlatka z naslovom Klepc laže, v kateri med drugim trdi, da se je Challe Salle intimno zapletal z mladoletnimi dekleti. Prva se je na družbenem omrežju Instagram oglasila uporabnica z imenom Ana Vida Resnik (uporabniško ime @nisemresna), ki je v daljšem zapisu razkrila, da naj bi ji Challe Salle kot petnajstletnemu dekletu, ki jo je v svoj bend vključil kot spremljevalno vokalistko, ponujal alkoholne pijače in se do nje vedel intimno. Kot dokaz, da je z njim res sodelovala, je priložila skupno fotografijo.

Hitro zatem se je odzvala še uporabnica Sara Trojanšek (@trojansek), ki je poudarila, da bo tudi njena zgodba kmalu znana, a zaradi še vedno potekajoče preiskave več informacij ne more deliti. "Hvala Zlatkotu, ki je v komadu na kratko povzel vse umazanije slovenskega samooklicanega najboljšega raperja," je zapisala.

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Hekerski napad na njegov račun?

"Ne morem komentirati stvari, ki me ne zanimajo in jih ne spremljam. Fokusiram se na svoje delo in družino, imam še nekaj nastopov pred odhodom na dopust in organizacijo poroke. Drugače pa se je moja ekipa že večkrat srečala z lažnimi obtožbami na moj račun in raznimi poskusi kraje identitete in storilci so bili tudi kazensko preganjani. Enako bo v prihodnje, če bo to potrebno," je v izjavi za Slovenske novice dogajanje komentiral Challe Salle. Raper je medtem zaklenil profil na družbenem omrežju Instagram kot razlog pa navedel hekerski napad, s katerim je v nekaj urah dobil več kot 50 tisoč lažnih sledilcev.

Postavil mu je ultimat in zahteval opravičilo

Čordić je pesem izdal po gostovanju Challeta Salleta, čigar pravo ime je Saša Petrović, v oddaji slovenskega youtuberja Pera Martića, v kateri je kritiziral Zlatka. Dejal je, da se kot človeka in glasbenika zelo razlikujeta, da imata različna mnenja glede številnih stvari in da se je Zlatko do njega večkrat vedel zahrbtno.

Zlatko mu je nato postavil ultimat in od njega zahteval iskreno opravičilo, v nasprotnem primeru pa bi objavil pesem, ki bi po njegovih besedah končala njegovo kariero. To je tudi storil. V pesmi mu med drugim očita nasilje nad partnerko, intimno dopisovanje in pošiljanje nazornih vsebin mladoletnim dekletom prek družbenih omrežij. Obtožil ga je celo, da je imel z mladoletnimi dekleti spolne odnose.

Čordič je za portal 24ur.com povedal, da ga je Petrović poklical in se želel opravičiti zasebno, a je Zlatko želel, da to stori javno. "Če bi bila njegova vest čista, bi lahko prišel in izjavo podal javno, tako se je pa zavil v molk. In še eno stvar bom dodal: ko resnica pride, laž izgine," je dodal.

Več preberite v spodnjih člankih: