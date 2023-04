Slavna igralka razkrila, da so jo v mladosti zlorabljali različni ljudje

Zaradi veliko težkih situacij je Minka Kelly v življenje spustila napačne ljudi in spoznala, da je to posledica lastnih nezaceljenih ran iz otroštva.

42-letna ameriška igralka Minka Kelly, ki je v svoji karieri zaigrala v več kot 40 filmskih in televizijskih vlogah, je v svoji novi biografiji Tell me everything, ki bo v ZDA v celoti izšla 2. maja, razkrila, da so jo poleg njene mame zlorabljali številni drugi ljudje, s katerimi je bila povezana v življenju.

Minka je hčerka nekdanjega kitarista skupine Aerosmith Ricka Dufaya, ki pa v njenem življenju ni imel skoraj nobene vloge. Njena mama Maureen Dumont Kelly oziroma Mo Kelly je bila nekdanja striptizeta in odvisnica, ki je opravljala najrazličnejša dela, svojo hčerko pa je zlorabljala na različne načine. V svoji biografiji z naslovom Tell me everything bo razkrila nekaj bolečih trenutkov iz svoje mladosti.

Med drugim je razkrila, da je pri sedemnajstih, ko je živela s tedanjim srednješolskim fantom Rudyjem in njegovo družino, ugotovila, da je noseča. Njena mama je takrat zbežala iz mesta, saj so jo prijatelji opozorili, da bi lahko na njena vrata potrkala policija z oddelka za droge.

Poleg tega jo je nekdanji fant rad snemal v kočljivih in intimnih situacijah. S prodajo videoposnetkov tabloidom je želel zaslužiti, vendar pa jih je Kelly odkupila za dobrih 45 tisoč evrov.

Želel je, da si njegovo ime vtetovira na svoje telo

Igralka je navedla, da je Rudy želel tudi, da si na svoje telo vtetovira njegovo ime. Vedela je, da je to slaba ideja, a je takrat potrebovala streho nad glavo. Na koncu sta se dogovorila, da si bo poleg venerinega grička vtetovirala "poljub", odtis njunih ustnic, ki se ga lahko prekrije.

Kot je zapisala, si ni nikoli predstavljala, da bo preostanek življenja vsakemu novemu moškemu morala razlagati, za kaj gre pri tetovaži, in mu lagati. Dodala je, da jo je bilo preveč sram, da bi priznala resnico. Minka je bila kasneje v razmerju s slavnimi moškimi, kot so Chris Evans, Derek Jeter, Trevor Noah in John Mayer.

Poleg tega je dodala, da je bila tako odvisna od moškega, da mu je dopustila, da jo označi za blago, kot da je v kultu. Klical naj bi jo tudi pocestnica in jo nagovarjal v seks v troje s skupno prijateljico, ko ga je zavrnila, pa naj bi z njeno prijateljico seksal vpričo nje.

Odločila se je za splav

Kmalu je ugotovila, da je noseča, in se naročila na brezplačen pregled v kliniki Planned Parenthood. Nato je začela razmišljati o splavu, čeprav ji je mama, ki se je vrnila v mesto, predlagala, da lahko otroka vzgajata skupaj. A ni imela denarja, ne bivališča in ni si znala predstavljati, da bi imela otroka ter ga vzgajala, kot je njo njena mama. Zapisala je, da bi vzgajanje otroka z mamo pomenilo nadaljevanje družinske travme in še en krog bolečine za novo generacijo njene družine, zato se je odločila za splav.

Veliko spominov na mamo

Njena mama jo je pogosto vzela s seboj na delo v striptiz klub. Živeli sta povsod – v skladišču in ogromnem stanovanju, pa tudi v prijateljevi garaži. Ko je šla mama delat na Filipine, jo je pustila pri družinskih prijateljih, ki so jo tudi tepli, mama pa je s potovanj prinašala mamila za svojega fanta Davida, a ji tega ni nikoli priznala, poroča Jutarnji.hr.

Zapisala je še, da je bil do nje nasilen tudi partner njene mame, ko so živeli v Novi Mehiki, ki jo je pretepal, klofutal, udarjal z različnimi predmeti, če je menil, da je kaj storila narobe. Na koncu pa ji je rekel: "Pridi in me objemi. To boli mene bolj kot tebe." In ona je storila, kot je zahteval. Čeprav se je nad njo znašal tako psihično kot tudi fizično, je molčala.

Kljub vsemu je končala srednjo šolo in se vrnila v Los Angeles, kjer je živela z očetom rokerjem. Zaposlila se je na recepciji klinike za plastično kirurgijo, zdravnik katere se je odločil plačati njeno operacijo povečanja prsi. Ko je to zavrnila, so jo odpustili, je zapisala v svoji knjigi.

Delala je na kliniki in tudi igrala

Izobrazila se je za zdravstveno tehnico in delala na eni izmed klinik, ukvarjala se je tudi z manekenstvom in se učila igre. Po le nekaj manjših vlogah ji je uspel preboj z vlogo v seriji Friday Night Lights, ki je postala velika uspešnica. Pobotala se je z mamo, ki je zbolela za rakom, za njo pa je skrbela vse do njene smrti leta 2008.

Imela je tudi kar nekaj slabih razmerij s fanti, z enim sta se odločila celo za zdravljenje neplodnosti. Šla je na postopek umetne zanositve IVF, ki je bil uspešen, a je nato doživela spontani splav. Ugotavljala in spraševala se je, zakaj v svoje življenje spušča moške, ki ne znajo poskrbeti zanjo tako, kot je treba, in spoznala, da je to posledica lastnih nezaceljenih ran iz otroštva.

Razmišljala je celo o tem, da bi bilo najbolje, da bi jo splavila njena mama, čeprav je srečna, da je živa. Včasih je bila jezna na mamo, ker je bila ta nepripravljena in nesposobna biti mama na pravi način. Potrebovala je ure in ure terapij, da se je lahko ozdravila vseh ran.

Danes je v razmerju s pevcem skupine Imagine Dragons Danom Reynoldsom.