Eros Ramazzotti se veseli nove vloge: postal je dedek

26-letna prvorojenka italijanskega pevca Erosa Luciana Walterja Ramazzottija Aurora Ramazzotti je konec marca v objavi na Instagramu razkrila, da je rodila prvorojenca Cesareja. Deček se je rodil 30. marca v Luganu v Švici, v intervjuju za italijansko izdajo Vanity pa je televizijska voditeljica povedala, da pri skrbi za otroka pričakuje tudi pomoč dedka in babice, očeta in priljubljenega pevca Erosa ter mame, ene najbolj priljubljenih italijanskih televizijskih voditeljic Michelle Hunziker.

Aurora je na družbenem omrežju objavila serijo fotografij, ob kateri je pripisala: "Pred dvema tednoma sta se rodila tudi mamica in očka."

Oče malega Cesareja in partner Aurore je Goffredo Cerza, ki prihaja iz zdravniške družine iz Rima. Študiral je elektrotehniko v Londonu, trenutno pa se ukvarja predvsem z aplikacijami za fitnes in trenerstvom.

Ramazzotti in Aurorina mama Michelle sta po ločitvi leta 2002 ostala v dobrih odnosih. Slavni pevec je svoji hčerki Aurori posvetil pesem L'Aurora, nekdanji ženi Michelle pa uspešnico Piu bella cosa, zato se postavlja vprašanje, ali se bo za podobno potezo odločil tudi ob rojstvu svojega prvega vnuka.

Erosu sta se v drugem zakonu z italijansko manekenko in igralko Marico Pellegrinelli rodila zdaj 11-letna hči Raffaella Maria in osemletni sin Gabri Tuli. Z zdaj že nekdanjo partnerico ne živita več skupaj, naj pa bi bila uradno še vedno poročena. Pred štirimi leti sta z javnostjo delila, da je za njima čudovitih deset let, saj sta skupaj zgradila lepo družino in sta neskončno srečna, a da sta se skupaj odločila za ločitev, njun odnos pa je ostal prijateljski.

Eros je trenutno zaročen s 34-letno Dalilo Gelsomino, ki je od pevca mlajša 25 let.