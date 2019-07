Eros Ramazzotti se ločuje od 24 let mlajše žene

55-letni Eros in 30-letna Marica sta bila skupaj srečna deset let.

Italijanski zvezdnik Eros Ramazzotti in Marica Pellegrinelli sta bila poročena pet let, njuna zveza pa je trajala deset let. V času njunega razmerja sta se jima rodila dva otroka, hčerka Raffaela in sin Gabrio.

Zakonca sta z novico o ločitvi marsikoga presenetila, saj sta veljala za par, ki se je res dobro razumel. Morda se prav zato razhajata v dobrem duhu. "Imava dober odnos, ljubezen se je spremenila, a spoštovanje med nama ostaja enako," sta sporočila v izjavi za javnost.

V zvezi sta se jima rodila dva otroka. Foto: Getty Images

To je za Erosa že druga ločitev - v prvo mu ni uspel zakon z manekenko Michelle Hunziker, s katero sta bila poročena štiri leta. Skupaj imata hčerko, 22-letno Auroro Sophie.

