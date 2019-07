Heidi Klum se je poročila s 17 let mlajšim Tomom

Časnik Bunte poroča, da sta se Heidi Klum in član nekdanje skupine Tokio Hotel Tom Kaulitz poročila že 22. februarja, komaj eno leto po začetku zveze, a sta novico javnosti razkrila šele zdaj.

Že vse od začetka njune zveze se govori o njuni veliki starostni razliki, a Heidi pravi, da je to prav nič ne moti. "Moj fant je precej mlajši od mene, a me to ne moti. Mislim, da moramo samo živeti srečno življenje in se ne obremenjevati s tem, kaj si mislijo drugi. Tom me osrečuje. Z njim je drugače kot v preteklih zvezah," je lani po oznanitvi zaroke povedala za InStyle.

To je za 46-letno supermanekenko že tretji zakon, za 29-letnega Toma pa prvi. Heidi je bila v preteklosti poročena s frizerjem zvezdnikov Ricom Pipinom, kasneje pa s svetovno znanim pevcem Sealom.

