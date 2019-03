Težave v raju manekenke in 16 let mlajšega glasbenika? #video #foto

Nemška supermanekenka Heidi Klum in njen sonarodnjak, glasbenik Tom Kaulitz, ki je kot najstnik zaslovel v skupini Tokio Hotel, sta s svojo zvezo dvignila precej prahu. Jasno, marsikomu je šla v nos razlika v letih med njima, Heidi jih ima 45, Tom pa 29.

Tako je na Instagramu Heidi razkrila zaroko:

"Moj zaročenec je mlajši od mene, a me to ne moti," je vsem dvomljivcem odvrnila nemška lepotica, "v življenju moraš biti srečen in imeti čim manj skrbi, ker od tega dobiš gube. Našla sem krasno osebo in videli bomo, kaj se bo zgodilo."

Zdaj pa se pojavljajo govorice, da v njuni zvezi vendarle ni vse tako rožnato, vir govoric pa so predvsem fotografije, na katerih naj bi Heidi Klum s svojo telesno govorico kazala posesivnost.

Tako sta zaročenca pred kratkim pozirala na dogodku znane oblikovalke nakita Lorraine Schwartz v Hongkongu:

Foto: Getty Images

Roka na partnerjevih prsih kaže na posesivnost, so prepričani strokovnjaki za neverbalno komunikacijo, s tem naj bi želela vsem okoli sebe sporočiti: "On je moj."

Podobno sta pozirala tudi januarja letos na podelitvi zlatih globusov:

Foto: Getty Images

Ameriški tabloidi so sicer poročali, da sta Heidi in Tom že določila datum poroke, a ga za zdaj nočeta izdati. "Sčasoma boste vse izvedeli," je manekenka dejala za oddajo Entertainment Tonight, "in ker sva oba Nemca, bo vse zelo organizirano in pravočasno."

