V Ukrajini že šesti dan potekajo spopadi med rusko in ukrajinsko vojsko, ki brani svoja mesta in ukrajinsko neodvisnost. Žrtve vojne se kažejo na obeh straneh, v Ukrajini pa je, čeprav je večina mlajših od 18 let že zapustila vojno območje, ostalo še veliko otrok, ki so ujeti v mestih in so se primorani skrivati v zakloniščih, kleteh in ustanovah, kjer ostajajo v negotovosti, kaj se bo z njimi zgodilo.

The photo the whole world should see!



This is a shelter in a specialized orphanage in the city of Kropyvnytskyi in #Ukraine. All the children there are orphans. Many are sick...

#enicef #uno #russiawarinukraine #stoprussia pic.twitter.com/xU0f8A0Fc3 — НГУ (@ng_ukraine) March 1, 2022

Na fotografiji zgoraj so otroci, ki so postali sirote in so ujeti v zaklonišču v mestu Kropivnicki, mnogo izmed njih je bolnih. Otroci so ujeti v zakloniščih, mnogo jih je ostalo brez staršev, ker so bodisi postali sirote bodisi so se zaradi vojne morali ločiti od staršev.

Amidst deadly conflict, heroic health workers at this underground maternity unit in Kharkiv are helping bring new life into the world.



Children in #Ukraine need peace now. pic.twitter.com/SwjsKIvM3G — UNICEF (@UNICEF) March 1, 2022

V mestu Harkov so otroci tudi s pomočjo Unicefa dobili pomoč usposobljenih delavk, ki skrbijo za najmlajše na porodniškem oddelku, pa tudi za malo starejše.

"I just want to go back home, I don't want there to be a war."



Children in #Ukraine like 9-year-old Tatiana have had their lives upended by conflict. They need peace now. pic.twitter.com/Eh4ArYSlYC — UNICEF (@UNICEF) February 28, 2022

Mnogo otrok, ki so zaradi vojne že morali zapustiti državo, si želi le miru in tega, da bi se vrnili v svoj običajen vsakdan in živeli brez strahu, kdaj bosta na njihovo šolo padla raketa ali tankovski izstrelek.

"Želim si samo domov, ne želim, da v moji državi divja vojna," je povedala devetletna deklica Tatiana, ki se ji je življenje zaradi vojne čez noč obrnilo na glavo. Zdaj živi v enem od začasnih prebivališč na meji med Ukrajino in Moldavijo, kjer pomagajo beguncem, ki so se tja zatekli z otroki.

Mnogo otrok se rodi v zakloniščih

Otroci se rojevajo tudi v zakloniščih, kjer je zaradi težav pri pridbivanju opreme zanje slabo poskrbljeno. Na fotografiji sta novorojeni dvojčici, ki ostajata v otroškem zavetišču Ohmadet v mestu Kijev.

V isti otroški bolnišnici v središču Kijeva so prizori mater, ki objemajo svoje novorojence, nekaj povsem običajnega.

A woman cuddles her newborn baby in her arms at a basement used as a bomb shelter at the Okhmadet children's hospital in central Kyiv, Ukraine, Monday, Feb. 28, 2022. pic.twitter.com/Io8DPu8Mvh — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) February 28, 2022

Tako se v zakloniščih v skorajda nemogočih razmerah rojevajo otroci, nad njimi pa divja vojna med ukrajinskimi in ruskimi vojaki.

Nosečnice so zbrane v improvizirani bolnišnici v mestu Keršov v Ukrajini, kjer v skupnih prostorih upajo na čimprejšnji konec ruske ofenzive.

Otroci zapuščajo vojno območje in mnogo izmed njih se jih mora ločiti od svojih staršev, predvsem od svojh očetov.

"Moj oče je ostal v Kijevu. Ostal bo tam in prodajal stvari in oskrboval vojsko, morda bo pomagal našim herojem ali pa se celo bojeval," je povedal eden izmed fantov, ki z mamo beži z vojnega območja.

As mothers and children in Ukraine are fleeing to safety, men have been ordered to stay back and fight against Russian aggression. When asked about what was happening, this little boy choked back tears, saying, "We left dad in Kyiv." pic.twitter.com/FiLPH2iYIv — CBS News (@CBSNews) February 28, 2022

Mame z otroki prebežijo čez mejo, v Moldavijo ali pa na Poljsko, kjer so prepuščeni sami sebi. Zanje se trudijo poskrbeti mednarodne organizacije in države, v katere prebežijo, ki zagotavljajo begunska središča.

Four-year-old Max and his mother Alona fled conflict in #Ukraine, leaving loved ones behind to seek safety in Romania.



Children and families at borders need protection, no matter where they are from. pic.twitter.com/OFiVX3FAz7 — UNICEF (@UNICEF) February 28, 2022

Otroci se znajdejo po svoje

Mnogo otrok je zaradi razmer in okoliščin ostalo v mestih, kjer pa jim skrbniki in starši prepovedujejo, da bi odšli ven ali se približevali oknom. Zato so primorani ostati v stanovanjih, kjer tudi praznujejo rojstne dni. Ljudmila, na primer, je svoji hčerki pripravila presenečenje za njen tretji rojstni dan.

"Vojna traja šele pet dni, mi pa smo zelo utrujeni. Radi bi se vrnili v normalno življenje. Stanje spremljamo vsak dan in želimo, da svet izve, zakaj nas je Rusija napadla. Z možem delava od doma, v trgovino nisva šla že od četrtka, saj je na ulici prenevarno. Morda bomo zapustili mesto in odšli v drugo državo. Tudi moj mož, ki je IT-strokovnjak, se je pripravljen boriti," je za CBS News povedala Ljudmila.

She celebrated her daughter's 3rd birthday as the sounds of Russia's invasion echoed outside their home: "I'm afraid for her life" https://t.co/erRDMi7mTZ — CBS News (@CBSNews) February 28, 2022

Otroci, ki so v času vojne ostali brez brezskrbnega otroškega življenja in šolanja, se v zakloniščih igrajo različne igre ter si čas krajšajo s pesmimi.

Ukrainian children singing a classic song about Kyiv sitting in one of the shelters in the capital #StandWithUkraine #StopRussia pic.twitter.com/RTrHe7ZGAm — UkraineWorld (@ukraine_world) February 28, 2022

Tisti, ki so ostali ujeti in čakajo dan, ko bodo spet lahko odšli iz zaklonišč, so se morali znajti po svoje. Improvizirali so tudi z ležišči in si jih uredili s tistim, kar jim je uspelo prinesti s seboj iz svojih domovanj.