Ruski Aeroflot odletel proti Italiji, ni se dobro končalo

Ruski Aeroflot je moral v zadnjih dneh odpovedati večino svojih zahodnoevropskih letov, saj je od sobote naprej vse več evropskih držav svoj zračni prostor zapiralo za letala ruskih prevoznikov. Včeraj popoldne je kljub temu iz Moskve vzletelo njihovo letalo, ki je imelo za cilj italijansko Verono. Čeprav ima tudi Italija prepoved doleta za ruska letala - izjema v vseh primerih so sicer nujne okoliščine, kot sta klic v sili ali humanitarna narava leta -, je ruski boeing 737-800 vseeno krenil na pot.

Pot iz Rusije proti Italiji se je končala na meji z Grčijo

Leteti je moral po veliko daljši poti kot običajno, in sicer najprej proti vzhodu, da so se izognili zahodnemu delu Rusije. Nato je letalo začelo počasi zavijati desno, tako da je prečkalo najprej Gruzijo in nato še Turčijo. Težave so nastale, ko so želeli po petih urah leta iznad Turčije poleteti nad Grčijo.

Tam so jih letališki kontrolorji očitno zaustavili. Letalo je vstopilo v čakalni krog, po pol ure pa nato spet zavilo nazaj proti vzhodu in kmalu začelo še en čakalni krog nad Istanbulom. Po več kot šestih urah leta je nato Aeroflotovo letalo pristalo prav v Istanbulu. Turčija za ruska letala nima prepovedi preletov.

Aeroflot #SU7236 is holding over the Turkish-Greek airspace boundary. Filed flight plan is for Verona. Greek airspace is currently restricted without special clearance for Russian flights. This flight number is non-standard for Aeroflot. https://t.co/HppZFj3SOM pic.twitter.com/VVMSo9dzCC — Flightradar24 (@flightradar24) February 28, 2022

Aeroflot se sicer ponaša z zelo mlado floto svojih letal. 1. februarja letos so imeli skupno 186 letal s povprečno starostjo le 6,2 leti. Večino flote predstavljajo airbusi A320 in boeingi 737-800 ter boeingi 777-300ER. V floti je tudi devet ruskih suhojev superjet 100, ki jih uporabljajo od leta 2011.

Izjeme so možne, ruski iljušin je danes pristal v Bratislavi

Okoliščine leta sicer še niso znane, prav tako ne, zakaj je letalo sploh krenilo na pot proti Italiji. Letalo je sicer registrirano pod zastavo Bermudov, kar pa na prepoved letov v Evropi ne vpliva.

Ob začetku zapiranja zračnega prostora za ruska letala je pred dnevi Aeroflot že uspel leteti nad Kanado. Sklicevali so se na humanitarno naravo leta in dobili posebno dovoljenje za prelet, kar pa so Kanadčani pozneje označili kot napako.

Izjeme kljub temu ostajajo. Tudi danes zjutraj je v slovaški Bratislavi pristal iljušin ruskega prevoznika Volga Dnepr Airlines, ki je vzletel iz Moskve. Za zdaj še ni znano, zakaj so po letu prek Rusije in Belorusije nato dobili dovoljenje za prelet Poljske in Slovaške.

A Volga Dnepr Airlines IL-76 has just landed in Bratislava, Slovakia from Moscow. Unknown at the moment is the reason special permission was granted to this flight to overfly prohibited airspace for Russian aircraft. https://t.co/uS40RpKAMU pic.twitter.com/Dysm89M51z — Flightradar24 (@flightradar24) March 1, 2022

Brez prepovedi le še dve državi nekdanje Jugoslavije

Ruski prevozniki so sicer zaradi omejitev zračnega prostora in praktično podvojenega časa letenja, kar neposredno kajpak vpliva na porabo goriva in visoke stroške, odpovedali lete v vse države nekdanje Jugoslavije. Prepovedi preletov namreč na tem področju nista sprejeli le še Srbija in Bosna in Hercegovina, a je dostop za ruska letala do njihovih letališč že onemogočen.