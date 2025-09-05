Stand-up komik in voditelj Vid Valič bo s svojo izbranko Valentino v soboto stopil pred oltar, poroča revija Suzy.

Vid Valič, znani stand-up komik, igralec in voditelj, se bo po poročanju revije Suzy v soboto, 6. septembra, poročil s svojo izbranko Valentino Zajtl, s katero imata tudi triletno hčerko.

Plesalka in koreografinja ter komik sta si za poseben trenutek v svojih življenjih izbrala idilično okolje Bele krajine. Po poročanju revije Suzy sta povabila le najožje družinske člane in izbrane prijatelje, ki bodo priča temu pomembnemu dogodku.

43-letni komik Vid Valič se sicer septembra z avtorsko stand-up komedijo Moška pamet podaja na turnejo po Sloveniji, s še štirimi drugimi komiki (Francijem Kekom, Borisom Kobalom, Vinkom Šimekom in Boštjanom Megličem - Peško) pa se predstavlja s predstavo Penziči.