Slovenska pevka Regina je z možem Aleksandrom Kogojem praznovala 30. obletnico poroke in ob tem na svojem družbenem omrežju delila fotografije iz leta 1995.

Pevka Regina (Irena Jalšovec Kogoj) je pred nekaj dnevi z možem, skladateljem in glasbenikom Aleksandrom Kogojem, obeležila 30 let poroke na sedem let podlage. "Kot bi bilo včeraj. Čustva in sreča me objemajo. Lahko si čestitava, mar ne? Tudi zato, ker se še vedno znava imeti rada kot pred tremi dekadami," je na družbenem omrežju Instagram zapisala 60-letna Prekmurka in objavo obogatila s fotografijami iz leta 1995, ko sta z možem dahnila usodni da.

Z možem sta sodelovala tudi poslovno in ustvarjala glasbo ter nove pesmi. Skupaj imata tudi sina Aleksandra.

"Vsi so mi govorili, da prve ljubezni ne trajajo"

"Ne vem, kam je izginilo teh 30 let. Ko sva se spoznala, sva bila zelo mlada, jaz sem imela 23 let. Na začetku zveze se mi je zdelo škoda, ker to ne bo trajalo, saj so mi vsi govorili, da prve ljubezni ne trajajo, da so to kratke zveze. Pa tudi on je imel pred mano kar dosti deklet. Sprva se mislila, da bom samo ena od epizod," je za revijo Lady povedala Regina in dodala, da je življenje z njenim partnerjem boemsko in intenzivno, in čeprav je mislila, da njuna ljubezen ne bo trajala, traja še kar naprej.

Dodala je, da sta skupaj premagala marsikateri izziv in v vseh teh letih ustvarila kopico lepih spominov. "Najin odnos je poln spoštovanja, prijateljstva in humorja," je še povedala za revijo in dodala, da je to njun recept, ki očitno odlično deluje.

Oglejte si še: