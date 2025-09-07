Ta konec tedna se je Štanjelu poročil nekdanji slovenski nogometni reprezentant, član zlate generacije, Sašo Udovič. Dolgoletno partnerko Olgo Pavlović je zaprosil na Silvestrovo leta 2023, ta konec tedna pa sta kronala več kot dvajsetletno zvezo, poroča 24ur.com

O poroki Sašo in Olga nista nikoli prav resno razmišljala, nogometaša pa je kot kaže na Silvestrovo leta 2023 v Ljubljani le prešinila romantična iskra in je svoji dolgoletni partnerici zastavil usodno vprašanje. Zdaj se bosta mladoporočenca odpravila na medene tedne na jug Italije, še poroča 24ur.

Danes 56-letni Ljubljančan je član zlate generacije slovenske nogometne reprezentance, ki si je leta 2000 prvič v zgodovini priborila nastop na velikem tekmovanju in zaigrala na evropskem prvenstvu, ki sta ga gostili Nizozemska in Belgija. Za izbrano vrsto je nekdanji napadalec zbral 42 nastopov in dosegel 16 golov. V zadnjih letih ga bolj poznamo kot strokovnega komentatorja v televizijskih studiih pred, med in po prenosih raznoraznih tekem.

Mladoporočencema želimo obilico sreče tudi mi!

