St. M.

Sobota,
6. 9. 2025,
7.41

6 minut

Lado in Anela poročena: "Bil je popoln dan!"

Anela Bizovičar | Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki, prva leta 2018, druga pa 2021. | Foto instagram/@anelabizovicar

Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki, prva leta 2018, druga pa 2021.

Foto: instagram/@anelabizovicar

Pred enim tednom sta se v Socerbu, daleč od oči javnosti, poročila televizijski voditelj Lado Bizovičar in vplivnica Anela Šabanagić, ki odslej nosi možev priimek. Na poroki je nosila belo čipkasto obleko z dolgo vlečko, poroča 24ur. "Bil je popoln dan," je med drugim zapisala pod objavljenimi fotografijami.

V javnosti o poroki ni bilo veliko znanega, je pa Anela na svojem Instagramovem profilu zdaj delila več fotografij s poroke. 

"Nasmejal me je, jaz pa sem to legalizirala. Pošten posel. Nato smo se zabavali. Pod črto, bil je popoln dan," je nevesta zapisala v objavah v angleščini. Ženina na fotografijah ni videti.

Čestitke so jima v komentarjih izrekli številni zvezdniki, med drugim pevki Raiven, Marlenna in vplivnica Tjaša Kokalj Jerala.

Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki, prva leta 2018, druga pa 2021.

