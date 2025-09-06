Lado in Anela poročena: "Bil je popoln dan!"

Pred enim tednom sta se v Socerbu, daleč od oči javnosti, poročila televizijski voditelj Lado Bizovičar in vplivnica Anela Šabanagić, ki odslej nosi možev priimek. Na poroki je nosila belo čipkasto obleko z dolgo vlečko, poroča 24ur. "Bil je popoln dan," je med drugim zapisala pod objavljenimi fotografijami.

V javnosti o poroki ni bilo veliko znanega, je pa Anela na svojem Instagramovem profilu zdaj delila več fotografij s poroke.

"Nasmejal me je, jaz pa sem to legalizirala. Pošten posel. Nato smo se zabavali. Pod črto, bil je popoln dan," je nevesta zapisala v objavah v angleščini. Ženina na fotografijah ni videti.

Čestitke so jima v komentarjih izrekli številni zvezdniki, med drugim pevki Raiven, Marlenna in vplivnica Tjaša Kokalj Jerala.

Par je v zvezi devet let, svoje zasebno življenje pa skrbno skriva pred očmi javnosti. V tem času sta se jima pridružili dve hčerki, prva leta 2018, druga pa 2021.