Sa. B.

Četrtek,
11. 9. 2025,
9.02

Miran Rudan poroka Tina Gaber Golob Robert Golob

Četrtek, 11. 9. 2025, 9.02

5 minut

Miran Rudan razkril, koliko je premier odštel za njegov nastop

Sa. B.

Miran Rudan | "Čeprav je bila v bistvu tudi za njiju čast, da sem prišel," je dejal Miran Rudan. | Foto Mediaspeed

"Čeprav je bila v bistvu tudi za njiju čast, da sem prišel," je dejal Miran Rudan.

Foto: Mediaspeed

Po poroki premierja Roberta Goloba in Tine Gaber, na kateri je kot glasbeni gost nastopil Miran Rudan, je glasbenik razkril, koliko je paru računal za nastop. V pogovoru za Žurnal24 je povedal, da premierja in njegove izbranke sicer ne pozna in se z njima na poroki niti ni pogovarjal, mu je bilo pa v čast, da sta si zaželela prav njegovo pesem.

Pevec je na poroki, ki se je minulo soboto odvila v Strunjanu, zapel uspešnico Na nebo, ki sta si jo, kot pravi, zaželela mladoporočenca sama: "S strani organizatorjev je prišla želja, da pridem zapet, ker sta si onadva tako zaželela. Zato sem prišel, zapel in odšel."

Nastopil je brez plačila

Za omenjeni portal je pojasnil, da Goloba in Tine Gaber sicer ne pozna, zato se z njima na poroki ni družil. Večina časa je tako preživel v družbi varnostnikov, ki jih je poznal že od prej: "Mi glasbeniki se ne družimo s politiki. Z njima osebno tako nisem govoril, sem jima pa zaželel vso srečo z odra."

Razkril pa je tudi, koliko jima je računal za svoj nastop: "Zapel sem zastonj." Čeprav ju ne pozna, mu je bilo v čast, da si je predsednik vlade s svojo izbranko zaželel, da na poroki zapoje prav on. "Čeprav je bila v bistvu tudi za njiju čast, da sem prišel," je še samozavestno dodal.

