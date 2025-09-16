Real Madrid pred fantastičnim mejnikom, smola najboljšega strelca 1. SNL

Danes se začenja zares. Liga prvakov bo vstopila v sezono 2025/26, atraktivni evropski torek ponuja šest srečanj. Toliko jih bo odigranih tudi v sredo in četrtek, ko bo liga prvakov dočakala neverjeten rekord, saj bo evropski krvnik Olimpije Kairat gostoval v Lizboni in se tako odpravil na najdaljše gostovanje (6.900 km) v zgodovini tekmovanja. Danes bo v središču pozornosti Real Madrid, ki bo himno lige prvakov prvič poslušal pod vodstvom Xabija Alonsa, napadal pa že rekordno 200. zmago. V elitnem tekmovanju bo debitiral Union St. Gilloise, za katerega pa Raul Florucz, še v prejšnji sezoni najboljši igralec in strelec 1. SNL, zaradi kazni ne bo mogel zaigrati v Eindhovnu.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 16. september:

Liga prvakov bo zadržala tekmovalni format, s katerim je presenetila v sezoni 2024/25, a si hitro, saj je bil ligaški del zanimiv do zadnje minute, širila krog privržencev. Znova se bo v boj za evropsko krono podalo 36 klubov, lestvica bo skupna, slovenske barve pa bo v nasprotju s prejšnjo sezono, ko je zaigralo kar osem nogometašev, branil le eden. To je Jan Oblak, 32-letni vratar Atletica, ki bo v svojo že 12. zaporedno sezono v ligi prvakov vstopil v sredo na gostovanju pri Liverpoolu. To bo njegov jubilejni 500. nastop med vratnicama rdeče-belih.

Sosedski obračun brez nekdanjega zmaja

Viktor Gyökeres bo z Arsenalom gostoval v Bilbau. Foto: Reuters Danes bosta himni lige prvakov najhitreje zazveneli v Bilbau in Eindhovnu. Ob 18.45 se bo uradno začela sezona 2025/26, v Baskiji pa bo še kako slovesno, saj se Athletic druži z elito prvič po dobrem desetletju (2014/15). V Bilbau bo gostoval Arsenal. Šved Viktor Gyökeres bo v ligi prvakov debitiral kot topničar.

Londončani ne bodo mogli računati na številne igralce (Saka, Odegaard, Havertz, Norgaard, White …), a ima trener Mikel Arteta v tej sezoni daljšo klop, tako da bi lahko prebolel tudi odsotnosti takšnih asov. Še kako bosta motivirana nekdanja nogometaša Real Sociedada, baskovskega rivala Athletica, Mikel Merino in Martin Zubimendi, v San Sebastianu je pred odhodom na Otok deloval tudi Arteta. Pri gostiteljih ne bo poškodovanega Nica Williamsa.

Raul Florucz mora danes odslužiti še eno kazen prepovedi nastopa zaradi rdečega kartona v Banjaluki. Foto: Filip Barbalić

Ob 18.45 se bo začel tudi sosedski obračun v Eindhovnu, na katerem se bosta pomerila prvaka Nizozemske in Belgije. V tej sezoni bo v ligi prvakov debitiral najboljši igralec in strelec 1. SNL v prejšnji sezoni, nekdanji avstrijski zmaj Raul Florucz, a še ne bo na delu na današnji tekmi. Zaradi rdečega kartona, ki ga je spomladi prejel na gostovanju Olimpije v Banjaluki pri Borcu, mora počivati še eno tekmo. Njegov delodajalec Union bo sicer danes debitiral v elitnem tekmovanju.

Real napada kar dva rekordna jubileja

Xabi Alonso danes ne bo mogel računati na Juda Bellinghama. Foto: Reuters Rekorder tekmovanja, 15-kratni evropski prvak Real Madrid, bo na Santiago Bernabeuu gostil Marseille. V ligi prvakov ga bo prvič vodil Xabi Alonso, gostitelji pa bodo zaradi poškodbe rame pogrešali Juda Bellinghama. Beli baletniki napadajo veličastna jubileja in rekorda. Danes lahko dosežejo že 200. zmago v tekmovanju. Do danes so v ligi prvakov dosegli 698 zadetkov, tako da bi lahko presegli tudi mejo 700 golov.

Veliko nevarnost za vrata gostov iz Francije bi lahko predstavljal zvezdniški galski petelin Kylian Mbappe. V zadnjih treh sezonah lige prvakov se je v prvem krogu vselej vpisal med strelce. Z zanimivo statistiko se lahko pohvali tudi izkušeni napadalec v vrstah Marseilla Pierre-Emerick Aubameyang. Gabonec je na zadnjih štirih nastopih proti Realu vselej zadel v polno. To se je zgodilo v sezonah 2016/17 in 2017/18, ko je bil še napadalec Dortmunda.

Trener Juventusa Igor Tudor je v soboto varovance popeljal do atraktivne zmage nad Interjem (4:3). Foto: Reuters

Zvečer se v Torinu obeta hrvaški trenerski spopad. Igor Tudor bo z Juventusom gostil Borussio Dortmund Nika Kovača. To bo ponovitev finala lige prvakov iz leta 1997. Takrat so rumeno-črni v Münchnu zmagali s 3:1, dva gola pa je dosegel Karl-Heinz Riedle. V uvodnem krogu nove sezone bosta še dve ponovitvi nekdanjih finalnih srečanj. Bayern bo v sredo gostil Chelsea, Ajax pa Inter. Stara dama bo skušala nadaljevati izjemen izkupiček na uvodnih domačih nastopih v ligi prvakov. V prvem krogu je, ko je igrala doma, šestkrat zmagala in trikrat remizirala.

Kar šest angleških klubov, v četrtek bo padel rekord

Tottenham, ki si je priigral nastop v ligi prvakov kot zmagovalec evropske lige, bo gostil Villarreal. Anglija bo sicer v tej sezoni na delu spremljala kar šest svojih predstavnikov (poleg Tottenhama še Liverpool, Arsenal, Manchester City, Newcastle in Chelsea). Londončani na zadnjih 20 domačih nastopih v evropskih tekmovanjih niso doživeli poraza. Vknjižili so 16 zmag in štiri remije.

Nogometaši Kairata so se odpravili na skoraj 7.000 kilometrov dolgo pot v Lizbono. Foto: Reuters

Benfica bo v Lizboni pričakala Qarabag, v portugalskem glavnem mestu pa bo dva dni pozneje, ko se bosta v četrtek pomerila Sporting in Kairat, evropski krvnik Olimpije, padel rekord lige prvakov. Gostje iz Kazahstana so se namreč odpravili na najdaljše gostovanje v zgodovini tekmovanja. Morali so prepotovali več kot 6.900 kilometrov.

Liga prvakov, ligaški del (1. krog):

Torek, 16. september:

Sreda, 17. september:

Četrtek, 18. september:

Lestvica: