Rusko veleposlaništvo v Romuniji je sobotni vdor drona v romunski zračni prostor označilo za ukrajinsko provokacijo. Veleposlanik Vladimir Lipajev, ki ga je romunsko zunanje ministrstvo zaradi incidenta poklicalo na pogovor, je še dejal, da so očitki Romunije o odgovornosti Rusije za vdor neutemeljeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

9.35 Rusija vdor drona v romunski zračni prostor označila za ukrajinsko provokacijo

9.35 Rusija vdor drona v romunski zračni prostor označila za ukrajinsko provokacijo

Z ruskega veleposlaništva so v nedeljo še sporočili, da vsa dejstva kažejo, da je bila namerna provokacija režima v Kijevu. Dodali so, da Bukarešta ni konkretno in prepričljivo odgovorila na vprašanja, ki jih je postavila Rusija.

On 13 September, at 18:05 hours, two F-16 aircraft from the 86th Air Base, Fetești, were scrambled on an Air Policing mission to monitor the air situation near the border with 🇺🇦, following 🇷🇺 strikes on 🇺🇦 Danube infrastructure.https://t.co/1gz3hUncsG — MApN (@MApNRomania) September 14, 2025

O tem smo poročali v spodnjem prispevku:

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, so sporočili z obrambnega ministrstva v Bukarešti. Pojasnili so, da brezpilotnika niso sestrelili, saj je ta po posredovanju dveh lovcev F-16 že prej zapustil romunski zračni prostor.