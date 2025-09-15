Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
9.52

Osveženo pred

24 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
vojska zračni promet varnost letala Romunija dron Ukrajina Rusija

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 9.52

24 minut

Rusija vdor drona v romunski zračni prostor označila za ukrajinsko provokacijo

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
F-16 | Bukarešta je ostro obsodila "neodgovorna dejanja Rusije". Pri obrambnem ministrstvu so poudarili, da ta predstavljajo nov izziv za regionalno varnost in stabilnost na območju Črnega morja ter kažejo na pomanjkanje spoštovanja mednarodnega prava. | Foto Guliverimage

Bukarešta je ostro obsodila "neodgovorna dejanja Rusije". Pri obrambnem ministrstvu so poudarili, da ta predstavljajo nov izziv za regionalno varnost in stabilnost na območju Črnega morja ter kažejo na pomanjkanje spoštovanja mednarodnega prava.

Foto: Guliverimage

Rusko veleposlaništvo v Romuniji je sobotni vdor drona v romunski zračni prostor označilo za ukrajinsko provokacijo. Veleposlanik Vladimir Lipajev, ki ga je romunsko zunanje ministrstvo zaradi incidenta poklicalo na pogovor, je še dejal, da so očitki Romunije o odgovornosti Rusije za vdor neutemeljeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

9.35 Rusija vdor drona v romunski zračni prostor označila za ukrajinsko provokacijo

9.35 Rusija vdor drona v romunski zračni prostor označila za ukrajinsko provokacijo

Z ruskega veleposlaništva so v nedeljo še sporočili, da vsa dejstva kažejo, da je bila namerna provokacija režima v Kijevu. Dodali so, da Bukarešta ni konkretno in prepričljivo odgovorila na vprašanja, ki jih je postavila Rusija.

O tem smo poročali v spodnjem prispevku: 

Romunija F-16
Novice Alarm v Romuniji: zaradi Rusije dvignili vojaška letala

Romunija je v soboto zvečer aktivirala vojaška letala, potem ko je iz sosednje Ukrajine v njen zračni prostor ob meji vstopil ruski dron, so sporočili z obrambnega ministrstva v Bukarešti. Pojasnili so, da brezpilotnika niso sestrelili, saj je ta po posredovanju dveh lovcev F-16 že prej zapustil romunski zračni prostor.

Vlak v Rusiji
Novice Ukrajinci udarili po Rusiji. Bo to iztirilo ruski vojaški stroj?
Iskander, Rusija, Raketa, Domet
Novice Ruske rakete sredi Evrope za napad na Poljsko, Nemčijo? To je znano.
Nemčija
Novice Nemce je strah Rusije: kaj jih zelo skrbi?

vojska zračni promet varnost letala Romunija dron Ukrajina Rusija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.