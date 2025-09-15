Vikend je podaril nečakinji. Ste vedeli za to glede nujnega deleža? #pravni nasvet

Tast je leta 2006 podaril vikend moževi sestrični, svoji nečakinji. Sedaj je umrl. Ali mož lahko uveljavlja nujni delež oziroma ali lahko sploh karkoli uveljavlja v zapuščinskem postopku glede na darilno pogodbo med sestrično in svojim očetom? Aleksandra M.

Pravnik na dlani odgovarja:

Zakon o dedovanju določa pomen nujnega deleža v II. poglavju. V 25. členu je določeno, da so nujni dediči pokojnikovi potomci, njegovi posvojenci in njihovi potomci, njegovi starši in zakonec. Če je pokojni imel otroke in preživelega partnerja (zakonskega ali izven zakonskega) in posvojence, so dediči oni. Le v primeru, da pokojni ni imel otrok, lahko postanejo dediči tudi dediči iz drugega kolena.

27. člen določa, da gre nujnemu dediču določen del vsake stvari in vsake pravice, ki sestavlja zapuščino , oporočitelj pa lahko tudi določi, da dobi nujni dedič svoj delež v določenih stvareh, pravicah ali v denarju.

Določitev vrednosti darila določa člen 30. Zakona o dedovanju, in sicer se darilo oceni po vrednosti ob zapustnikovi smrti in po stanju ob daritvi.

Nujni delež znaša polovico tistega, kar bi dediču pripadalo po zakonu.