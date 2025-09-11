Podeljene so 14. prestižne nagrade WEBSI za digitalne presežke Slovenije 2025

Naj digitalna agencija 2025 je postala Agencija 101, naj naročnik 2025 je postalo podjetje Atlantic Grupa, generalni WEBSI prvak 2025 pa je postal projekt GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJKRETNJO.SI podjetja Mastercard Slovenija in agencije Povem. Naj digitalna kampanja 2025 je kampanja Barcaffè: Tako dobra, da lahko napove prihodnost, podjetja Atlantic Grupa in Agencije 101, nagrado za najboljšo uporabo podatkov 2025 pa je prejel projekt Ljubljana Airport FLY 2.0, podjetja Fraport Slovenija in agencije iPROM. Naj digitalec leta 2025 je postal Roman Krušič, senior svetovalec v podjetju Spletna postaja. Mladi digitalci 2025, nagrajenci Argetinega izziva so postali člani ekipe agencije Drom Agency z rešitvijo Bogate debate.

Kaj se je dogajalo na WEBSI dnevu 2025?

Program WEBSI dneva 2025 je izpostavil sinergijo med umetno inteligenco in človeškim pristopom, kar lepo povzema tudi letošnji slogan Nekaj je UI, vse ostalo si TI!

Festival so letos odprli finalisti Argetinega izziva, sledil pa je tradicionalni pregled prijavljenih projektov, ki sta jih pod drobnogled vzela Urša Mivšek Sitar iz agencije THE OTHER in Metod Krajnc iz agencije Creatim.

Udeleženci WEBSI dneva so nato v živo spremljali snemanje podkasta APM za VAL 202, katerega sodelujoči so bili Anja Hlača Ferjančič, novinarka in voditeljica na Val 202, Anže Vidrih Tomić, ustvarjalec podkasta Tehnična podpora na Val 202, Andrej Brglez, razvojnik in raziskovalec trajnostne mobilnosti, strokovni sodelavec podkasta APM na Valu 202, in Jure Gregorčič, avtomobilski novinar pri Motoreviji AMZS ter član ekipe Atmosfercev.

Gosti letošnje okrogle mize, z naslovom Vplivneži in blagovne znamke: Recept za zaupanjein pristnost, so bili Lidija Rakuša, direktorica marketinga pri Spar Slovenija, Matej Avanzo,direktor podjetja Spontanzo, vodja sponzorstev in organizacije večjih dogodkov Joker Out, ter vplivnež in zmagovalec MasterChef Slovenija- Luka Pangos.

Kasneje so oder zavzeli Dragan Petric, Executive Editor, Bug Magazine, s predavanjem C-Level Influence: How to achieve a reach of 10 Million on Linkedin?, Peter Mesarec, AI strateg pri seos.si je praktično pokazal, kako s pomočjo UI vzpostaviti 5 ključnih avtomatizacij, ki jih potrebuje vsaka spletna trgovina in Črt Gojznik, direktor podjetja DOPE Media s predavanjem Performance marketing v praksi: 4 stebri za rast ROI.

Popoldanski del predavanj je nadaljeval Janže Račečič, Principal Lead UX Designer pri Outfit7, ki je razpravljal o povezovanju naravne skladnosti z digitalno izkušnjo. Sledilo je predavanje Uspeh je v naši naravi: kampanja, ki je povezala slovenski šport in turizem, kjer so Tina Sračnjek, projektna vodja za digitalni vsebinski marketing, in Maša Puklavec Polutnik, vodja globalnega PR, obe pri Slovenski turistični organizaciji, ter Uroš Goričan, partner in izvršni kreativni direktor agencije Dobre zgodbe, predstavili, kako lahko kreativno povezovanje različnih področij navdihne globalno občinstvo ter okrepi prepoznavnost Slovenije kot trajnostne, aktivne in edinstvene destinacije.

Konferenčni del je zaključila Manca Kok, mag. psih. iz podjetja Logout s predavanjem Mikropreverjanja: Digitalni refleksi, ki nas veliko stanejo.

Pokrovitelji WEBSI digitalni presežki 2025:

Generalni pokrovitelj: Spar



Partnerji: Argeta, Petrol, Barcaffe, BTC City, Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav, Bakina tajna, Visa, Zavarovalnica Merkur, Boombox, Žito, Specto, Uxlab, IPROM, IAB Slovenia, Elaborat, Weekend Media Festival, Meetpoint, Sanjski šopek, Edition Digital, Determ

Generalni medijski pokrovitelj: TSmedia



Medijski pokrovitelji: Marketing Magazin, Večer, Dnevnik, Žurnal24, Računalniške novice, Mladina, Adria Media, Adverta, Hitradio Center, Radio Ekspres, Radio Študent, STA, Super znamka, Revija Študent, Media Bus, Ljubljana Airport, Podjetna

Zmagovalci WEBSI 2025

GENERALNI WEBSI PRVAK 2025 - GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJKRETNJO.SI (Agencija Povem, d. o. o. in Mastercard Slovenija)

NAJ NAROČNIK 2025 – Atlantic Grupa, d. d.

NAJ AGENCIJA 2025 – Agencija 101, d. o. o.

NAJ DIGITALEC 2025 – Roman Krušič (Spletna postaja, d. o. o.)

NAJBOLJŠA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA 2025 - Prenova spletne strani NLB.si (Renderspace, d. o. o. in NLB, d. d.)

NAJBOLJŠA VSEBINA 2025 - GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJ KRETNJO.SI (Agencija Povem, d. o. o. in Mastercard Slovenija)

NAJBOLJŠE OBLIKOVANJE 2025 - S Petrol GO izdelke skeniraš, plačaš, greš! (RAZUM, razvojna hiša, d. o. o., Agencija 101, d. o. o., ASCALAB, d. o. o. in Petrol d. d.)

NAJ DIGITALNA KAMPANJA 2025 - Barcaffè: Tako dobra, da lahko napove prihodnost (Agencija 101, d. o. o. in Atlantic Grupa, d. d.)

NAJBOLJŠA UPORABA PODATKOV 2025 - Ljubljana Airport FLY 2.0 (iPROM, d. o. o. in Fraport Slovenija, d. o. o.)



Avtomobilizem:

1. Ljubezen do Volkswagna (Agencija 101, d. o. o. in Porsche Slovenija, d. o. o.)

2. Golf 50let (Agencija 101, d. o. o. in Porsche Slovenija, d. o. o.)

3. AVTOPREVOZNIKI.EU; Največji portal transportno-logističnih podjetij Slovenije (DEMAR,d. o. o.)



Digitalna orodja:

1. AI Somelje ve, katero vino k vaši jedi gre. (Agencija 101, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o.o.)

2. Vitaly - Digitalni Multidisciplinarni konziliji (OpenLine Vitaly)

3. Ali tveganje živi na vašem naslovu? (AV STUDIO, d. o. o, Herman & Partnerji, d. o. o. in Zavarovalnica Triglav, d. d.)



Digitalni projekti v prostoru (“outdoor digital”):

1. Umetnost nizkih cen (Yin + Young in Lidl Slovenija, d. o. o., k. d.)

2. Ture brez cenzure (Futura DDB, d. o. o. in McDonald's Slovenija, Alpe Panon, d. o. o.)

3. SPAR - Ustvari svojo Atlantido (Agencija 101, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o. o.)



Dogodki in prosti čas:

1. Tudi ko imaš poln kufer, je vedno prostor za Black’n’Easy (Agencija 101, d. o. o. inAtlantic Grupa,d. d.)

2. Neustavljivi v Planici (McCann Ljubljana, Agencija Povem, d. o. o., Specto, d. o. o., MediaPublikum, d. o. o. in Mastercard Slovenija)

3. Argeta: Živi IRL, ne URL (Luna\TBWA in Atlantic Grupa, d. d.)



Družbena omrežja:

1. Ti si ziher Potovalec (DROM agency, d. o. o. in A1 Slovenija, d. d.)

2. Ni drame (Futura DDB, d. o. o. in McDonald's Slovenija, Alpe Panon, d. o. o.)

3. Petarde, ne hvala - Ali slišiš njihov strah? (DROM agency, d. o. o. in TAM-TAM)



Družbeno odgovorni projekti:

1. GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJKRETNJO.SI (Agencija Povem, d. o.o. in Mastercard Slovenija)

2. Petarde, ne hvala - Ali slišiš njihov strah? (DROM agency, d. o. o. in TAM-TAM)

3. Holesterol ni komedija (Agencija 101, d. o. o. in NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji)



Finančni sektor:

1. Ali tveganje živi na vašem naslovu? (AV STUDIO, d. o. o., Herman & Partnerji, d. o. o. in Zavarovalnica Triglav, d. d.)

2. Nadgradnja aplikacije DRAJV v transakcijsko in ekosistemsko platformo (ZavarovalnicaTriglav, d. d.)

3. Prenova spletne strani NLB.si (Renderspace, d. o. o. in NLB, d. d.)



Globalni digitalni projekti:

1. Kampanja Slovenia. It's all in our nature. (ARNOLDVUGA + vizualne komunikacije, d. o.o., Pristop Media,d. o. o., Produkcijska hiša Zveza Karata Film in Slovenska turistična organizacija, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez)

2. Moshi Kids: Sleep, Relax, Play (Equaleyes, storitve in svetovanje, d. o. o. in Mind CandyLtd )

3. JUB.eu–vsi odtenki vrhunske digitalne izkušnje (AV STUDIO, d. o. o. in Jub, d. o. o.)



Inovativni ustvarjalci prihodnosti:

1. Argeta Junior: UIgrani plišasti prijatelj (Luna\TBWA in Atlantic Grupa, d. d.)

2. Ali tveganje živi na vašem naslovu? (AV STUDIO, d. o. o., Herman & Partnerji, d. o. o.inZavarovalnica Triglav, d. d.)

2. Prva mešanica začimb za slovenske jedi (Agencija 101, d. o. o. in Podravka, d. o. o.)

3. Nadgradnja aplikacije DRAJV v transakcijsko in ekosistemsko platformo (ZavarovalnicaTriglav, d. d.)



Javne in nevladne organizacije (“NVO-ji”):

1. GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJKRETNJO.SI (Agencija Povem, d. o.o. in Mastercard Slovenija)

2. Komunikacija Varno v gore (kampanja skupaj z različnimi deležniki) (Creatim, d. o. o. in Slovenska turistična organizacija)

3. Pred-Praksa (Herman & partnerji, d. o. o. in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko)



Kripto:

1. ETHPAR – Ethereum Layer 1 optimiziran za stabilne kovance (Equaleyes, storitve insvetovanje, d. o. o. in Parallel Logic Corporation)

2. Nadgradnja identifikacijskega postopka uporabnikov v kripto denarnici RockWallet.(Equaleyes, storitve in svetovanje, d. o. o. in RockWallet LLC)

3. Teranode Sign – Preprosto varen podpis. (Equaleyes, storitve in svetovanje, d. o. o. inTeranode Switzerland AG)



Login:

1. Vitaly - Digitalni Multidisciplinarni konziliji (OpenLine Vitaly)

2. Lepo pozdravljena (Agencija 101, d. o. o. in NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.Podružnica v Sloveniji)

3. RedPill Platforma za povezovanje industrije in akademske sfere, ki omogoča študentom tekmovanja, nagrade in sodelovanje s podjetji.( Equaleyes, storitve in svetovanje, d. o. o. in RedPill S.A.S)



Mediji:

1. SPAR Več vem, bolje jem (Agencija 101, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o. o.)

2. Nova spletna stran Radia Študent (Radio Študent)

3. podkast GORAN (Javni zavod RTV Slovenija)



Mobilne aplikacije:

1. S Petrol GO izdelke skeniraš, plačaš, greš! (RAZUM, razvojna hiša, d. o. o., Agencija 101,d. o. o., ASCALAB, d. o. o. in Petrol, d.d.)

2. Nadgradnja aplikacije DRAJV v transakcijsko in ekosistemsko platformo (ZavarovalnicaTriglav, d. d.)

3. Tarifnik mobilna aplikacija (CNJ Digital, d. o. o.)



Posebni digitalni projekti:

1. Barcaffé Skrito v skodelici (Agencija 101, d. o. o. in Atlantic Grupa, d. d.)

2. Umetnost nizkih cen (Yin + Youngin Lidl Slovenija, d. o. o., k. d.)

3. 12. igralec digitalna kampanja (Herman & partnerji, d. o. o. in Mercator, d. o. o.)



Produktne in pristajalne spletne strani, namenjene osebnostim:

1. Barcaffè Tako dobra, da lahko napove prihodnost (Agencija 101, d.o. o. in Atlantic Grupa,d. d.)

2. GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJKRETNJO.SI (Agencija Povem, d. o.o. in Mastercard Slovenija)

3. Prva mešanica začimb za slovenske jedi (Agencija 101, d. o. o. in Podravka, d. o. o.)



Spletna mesta:

1. Prenova spletne strani NLB.si (Renderspace, d. o. o. in NLB d. d.)

2. Spletna stran Kognito (THE OTHER, d. o. o. in Harvest, d. o. o.)

3. JUB.eu – vsi odtenki vrhunske digitalne izkušnje (AV STUDIO, d. o. o. in Jub, d. o. o.)

3. Prenovljena pristajalna stran spletnih HIP iger (Creatim, d. o. o. in Loterija Slovenije, d.d.)



Spletne trgovine:

1. Prenova spletne trgovine in vzpostavitev B2B portala – Evino (Renderspace, d. o. o. in eVino,d. o. o.)

2. BLEND ME UP: Slovenski ponos odlične doma pražene kave, narejene z ljubeznijo in posebnimi skrivnimi atributi! (DEMAR, d. o. o. in BLEND ME UP, d. o. o.)

3. Digitalna transformacija Harvey Norman (Optiweb, d. o. o. in HARVEY NORMAN TRADING, d. o. o.)



Strogo regulirane panoge:

1. Holesterol ni komedija (Agencija 101,d. o. o. in NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. Podružnica v Sloveniji)

2. Kampanja Nov okus (THE OTHER, d. o. o. in Vivalis, d. o. o.)

3. Celostna spletna platforma za komunikacijo korporativnih, izdelčnih in drugih vsebin v več kot 40 državah (T-media, d. o.o., AV studio, d. o. o. in KRKA, d. d., Novo mesto)



Telekomunikacije:

1. Ti si ziher Potovalec (DROM agency, d. o. o. in A1 Slovenija, d. d.)

2. Mojster zabave na družbenih omrežjih (DROM agency, d. o. o. in A1 Slovenija, d. d.)

3. A1 Vajb Instagram (DROM agency, d. o. o. in A1 Slovenija, d. d.)



Trgovci (tradicionalni):

1. TikTok profil MERKUR (916 HUB, d. o. o. in MERKUR trgovina, d. o. o.)

2. Umetnost nizkih cen (Yin + Young in Lidl Slovenija, d. o. o., k. d.)

3. Spar Tailormade – Inteligenten prvooseben oglaševalski sistem za SPAR Slovenija (iPROM, d. o. o.in Spar Slovenija, d. o. o.)



Turizem:

1. Neustavljivi v Planici (McCann Ljubljana, Agencija Povem, d. o. o.,Specto, d. o. o., MediaPublikum, d. o. o. in Mastercard Slovenija)

2. Sounds like Slovenia - zvočne zgodbe Slovenije (Pristop Media,d. o. o., D'Agency d. o.o., Pristop, d. o. o. in Slovenska turistična organizacija)

3. Spletna stran Vintgar.si (Humanfrog, d. o. o.,Yootree Creative, d. o. o. in Turistično društvo Gorje, Soteska Vintgar, d. o. o.)



Umetna inteligenca (AI):

1. POLIhits (Futura DDB, d. o. o. in Perutnina Ptuj, d. o. o.)

2. SPAR AI pomočnik (Agencija 101, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o. o.)

3. Neznan odsev - SEKRET gallery (DROM agency,d. o. o.)



Uporaba naprednih tehnologij:

1. SPAR AI pomočnik (Agencija 101, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o. o.)

2. Neznan odsev - SEKRET gallery (DROM agency,d. o. o.)

3. AI TRIA–virtualna asistentka Zavarovalnice Triglav (AV STUDIO, d. o. o. in Zavarovalnica Triglav, d. d.)



Video:

1.Leopold I. – Skrečka (Official Video) (bold.group, d. o. o. in Loterija Slovenije, d. d.)q

2. GESTE VKLJUČENOSTI I INICIATIVA PRISPEVAJKRETNJO.SI (Agencija Povem, d. o.o. in Mastercard Slovenija)

3. Oglas za jogurt Land, ki ga nihče ni želel preskočiti (Yootree Creative, d. o. o. in Eurospin EKO, d.o.o.)



Vplivneži:

1. LAJF JE NJAMI (Yootree Creative, d. o. o. in PIVKA, d. d.)

2. LPP vplivnostni marketing in ambasadarstvo (bold.group, d. o. o. in LPP, d. o. o.)

3. SPAR čufti (Agencija 101, d. o. o. in Spar Slovenija, d. o. o.)



Vsebinski marketing:

1. Pistacija 2.0 (Futura DDB, d. o. o. in McDonald's Slovenija, Alpe Panon, d. o. o.)

2. Cedevita darilni papir (DROM agency, d. o. o. in Atlantic Grupa, d. d.)

3. Šport je lajv! (DROM agency, d. o. o. in Mestna občina Ljubljana)



Zdravje:

1. Holesterol ni komedija (Agencija 101, d. o. o. in NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.Podružnica v Sloveniji)

2. Lepo pozdravljena (Agencija 101, d. o. o. in NOVARTIS PHARMA SERVICES INC.Podružnica v Sloveniji)

3. Celostna spletna platforma za komunikacijo korporativnih, izdelčnih in drugih vsebin v večkot 40 državah (T-media, d. o. o., AV studio, d. o. o. in KRKA, d. d., Novo mesto)

Naročnik oglasnega sporočila je Zavod WEBSI.