Že poznate te majhne bonbone za velike vsakdanje izzive?

Ura je komaj dve popoldne, vi pa že zehate na vsa usta in si po tiho želite, da sodelavci tega ne bi opazili. Dolg seznam opravil še čaka, misli pa vam bežijo v posteljo. In ko se končno zvečer udobno namestite … spanca od nikoder.

Poznano? Današnji tempo iz nas črpa energijo in fokus, ob tem pa povečuje stres. Tudi otroci niso izjema – šolske obveznosti, spremembe okolja in menjave letnih časov zahtevajo dodatno podporo imunskemu sistemu in trebuščkom.

Medex je zato ustvaril novo linijo funkcionalnih sadnih bonbonov GUMMMIES, ki združujejo skoraj 96 odstotkov sadja z izbranimi učinkovinami. Rezultat? Skoraj sadje, skoraj bonbon – a 100-odstotno tisto, kar potrebujemo v resničnem življenju.

Foto: Medex

Skoraj sadje, skoraj bonbon – a 100-odstotno naravno prehransko dopolnilo

Medex GUMMMIES niso navadni bonboni, temveč funkcionalno prehransko dopolnilo v igrivi obliki sadnih grižljajev. Združujejo naravno sladkost do 96 odstotkov pravega sadja z vitamini, minerali, vlakninami in rastlinskimi izvlečki, ki skrbijo za energijo, fokus, sprostitev, imunski sistem in zdravo prebavo.

Njihova posebnost je popolnoma naravna sestava: brez dodanega sladkorja, umetnih sladil, barvil ali konzervansov – le tisto, kar telo resnično potrebuje. Ker ne vsebujejo želatine ali drugih živalskih sestavin, so primerni tudi za vegane.

Zahvaljujoč priročnemu pakiranju so vedno pri roki – v torbici, nahrbtniku ali pisarniškem predalniku. In kar je najlepše: tako okusni so, da jih brez težav vključite v vsakdan – odrasli in otroci, brez prigovarjanja.

Dva skoraj bonbončka za odrasle

Naravni val kofeina za fokus, budnost in energijo. Gvarana ter vitamina B6 in B12 poskrbijo, da ostanete zbrani in vitalni, brez hitrih padcev energije ali neprijetnih stranskih učinkov.

Odlična izbira pred športom, izpiti ali med zahtevnimi delovnimi dnevi. Ko potrebujete dolgotrajno vzdržljivost in jasno glavo, so ti sadni bonboni naravna alternativa kavi in energijskim pijačam.

Okus: jabolko in banana. Slastna kombinacija, ki združuje naravno sladkost z osvežujočo sadno noto.

Podpora pri stresu in napetosti, izboljšanje kakovosti spanja. Ašvaganda pomaga umiriti telo in misli, spodbuja sprostitev in pripomore k boljšemu počitku.

Za vse, ki iščejo ravnovesje brez kompromisov pri okusu. Idealna izbira v obdobjih povečanega stresa, ob pomembnih dogodkih ali ko preprosto želite več notranjega miru.

Okus: borovnica in jabolko. Sadna kombinacija, ki očara s svojo naravno svežino in prijetno sladkostjo.

In dva skoraj bonbončka za otroke

Podpora imunskemu sistemu, manj utrujenosti in boljše kognitivne funkcije. Vitamini in minerali v bonbonih pomagajo otrokom, da ostanejo odporni, polni energije in zbrani pri igri ali učenju.

Sadno-sladka nagrada, ki otrokom pomaga pri zdravem razvoju. Preprost in okusen način, da starši poskrbijo za dodatno podporo prehrani, otroci pa v njem uživajo kot v vsakodnevni poslastici.

Okus: jabolko in banana. Priljubljena kombinacija, ki je naravno sladka in prilagojena tudi najbolj izbirčnim brbončicam.

Za zdrave trebuščke – z vlakninami in probiotičnimi kulturami. Posebej oblikovani bonboni nežno podpirajo prebavo in dobro počutje otrok, hkrati pa poskrbijo, da imajo tudi njihovi trebuščki dovolj podpore.

Posebej priročni ob spremembah, kot so začetek vrtca ali šole. V obdobjih, ko so otroci bolj izpostavljeni stresu in novim okoljskim vplivom, jim Berrybiotic Junior pomaga ohranjati ravnovesje.

Okus: gozdni sadeži. Sadna mešanica, ki otroke prepriča z naravno sladkostjo in zabavnim okusom, v katerem se z veseljem razvajajo vsak dan.

Foto: Medex

Medex GUMMMIES so ustvarjeni z mislijo na izzive sodobnega življenja – ko zmanjka energije, prevlada stres ali ko želimo okrepiti odpornost. Združujejo resnično učinkovitost prehranskih dopolnil z igrivostjo sadnih bonbonov, ki jih z veseljem vzamemo vsak dan.

So popolnoma naravni, brez nepotrebnih kompromisov, hkrati pa tako okusni, da navdušijo tako odrasle kot otroke.

Vsakdanje življenje je polno izzivov – od zgodnjega vstajanja, napornih sestankov in usklajevanja obveznosti do skrbi za otroke. Naj vas pri tem spremljajo novi Medex GUMMMIES, ki bodo poskrbeli za več energije, sprostitve in zdravja – na najbolj naraven in okusen način.