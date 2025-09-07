Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Nedelja,
7. 9. 2025,
13.36

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Natisni članek
sadje veterina Turčija medved

Nedelja, 7. 9. 2025, 13.36

1 ura, 13 minut

Medved se je prenajedel sadja in končal na urgenci

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
medved Okan | Foto posnetek zaslona/omrežje X

Foto: posnetek zaslona/omrežje X

Neverjetni prizori prihajajo iz Turčije, kjer je medved povzročil pravi razburjenje. 200-kilogramskemu medvedu po imenu Okan, ki je najbolj znan prebivalec živalskega vrta Çekmeköy v Istanbulu, je postalo slabo, zato so ga odpeljali na Veterinarsko fakulteto Univerze Cerrahpaşa. Kosmatinec je pretiraval s sadjem.

"Našega Okana so v bolnišnico sprejeli zaradi bolečin in nelagodja v trebuhu. Naš veterinar v rehabilitacijskem centru Çekmeköy je takoj opazil napetost v Okanovem trebuhu. Opravili so mu CT preiskavo, da bi preverili morebitno maso, vendar so bili rezultati normalni. Pregledali so tudi njegovo krvno sliko in nima težav," je po poročanju Jutarnjega lista povedal Burak Memişoğlu, predsednik upravnega odbora istanbulskega parka narave in življenja.

Požrešni medved je zdaj v redu, zelo ubogljiv ter srečen in se bo kmalu lahko spet hladil v bazenu, je še dodal. 

Medved je po obisku pri zdravniku postal prava zvezda, obiskovalci živalskega vrta pa ga zaradi pojavljanja v novicah dobro poznajo. Tudi zato, ker je že pred tremi leti zaradi preveč sadja končal v bolnišnici. Takrat je tudi dobil ime Okan.

čebelarstvo, panj
Novice Medved na Kobariškem poškodoval čebelnjak
Čebelnjak medved razdejanje
Novice Novo razdejanje medveda: "Ta napad je za vse nas zelo zaskrbljujoč" #foto #video
medved kočevsko thumb
Novice Tako se živali v gozdu ohladijo pred hudo vročino #video
sadje veterina Turčija medved
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.