Medved se je prenajedel sadja in končal na urgenci

Neverjetni prizori prihajajo iz Turčije, kjer je medved povzročil pravi razburjenje. 200-kilogramskemu medvedu po imenu Okan, ki je najbolj znan prebivalec živalskega vrta Çekmeköy v Istanbulu, je postalo slabo, zato so ga odpeljali na Veterinarsko fakulteto Univerze Cerrahpaşa. Kosmatinec je pretiraval s sadjem.

After treatment, he came back to the shelter. 🐻🐻pic.twitter.com/Q9g05p62Ys — Enes Çallı (@enescalli1) September 2, 2025

"Našega Okana so v bolnišnico sprejeli zaradi bolečin in nelagodja v trebuhu. Naš veterinar v rehabilitacijskem centru Çekmeköy je takoj opazil napetost v Okanovem trebuhu. Opravili so mu CT preiskavo, da bi preverili morebitno maso, vendar so bili rezultati normalni. Pregledali so tudi njegovo krvno sliko in nima težav," je po poročanju Jutarnjega lista povedal Burak Memişoğlu, predsednik upravnega odbora istanbulskega parka narave in življenja.

Požrešni medved je zdaj v redu, zelo ubogljiv ter srečen in se bo kmalu lahko spet hladil v bazenu, je še dodal.

Medved je po obisku pri zdravniku postal prava zvezda, obiskovalci živalskega vrta pa ga zaradi pojavljanja v novicah dobro poznajo. Tudi zato, ker je že pred tremi leti zaradi preveč sadja končal v bolnišnici. Takrat je tudi dobil ime Okan.