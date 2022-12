Po porazu proti Braziliji ostali brez selektorja

"To je bil moj zadnji dan kot selektor Južne Koreje. Vzel si bom premor in potem videl, kaj bom naredil. To sem že povedal tako igralcem kot predsedniku zveze," je dejal Paulo Bento na novinarski konferenci po porazu svoje ekipe v ponedeljek zvečer.

"To odločitev sem sprejel sicer že septembra, to je vklesano v kamen. Hvala zvezi in igralcem za vse, kar so storili zame," je dodal 53-letni Portugalec.

Brazilija je v osmini finala nadigrala Južno Korejo s 4:1. Foto: Reuters

"V korejskem nogometu se že dolgo ni zgodilo, da bi isti selektor ekipo vodil ves štiriletni cikel. Vedno smo ostali zvesti našemu slogu igre. Zato sem ponosen in srečen," je še povedal portugalski trener.

Južna Koreja je najboljša ekipa, ki jo je kdaj treniral, in se je tretjič v zgodovini uvrstila v izločilne boje mundiala. Največji uspeh reprezentance ostaja četrto mesto na domačem svetovnem prvenstvu, ki ga je priredila skupaj z Japonsko leta 2002.