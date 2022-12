Vučić se bo vendarle udeležil torkovega vrha EU-Zahodni Balkan

Vučić je minuli teden napovedal, da se vrha ne bo udeležil, kot razlog pa je navedel mlačen odziv Bruslja na imenovanje novega kosovskega ministra za skupnosti in vračanje Nenada Rašića, sicer člana srbske Napredne demokratske stranke, ki ni pod nadzorom Beograda.

Neudeležba na vrhu bi škodila Srbiji

Do imenovanja je prišlo po tem, ko so Srbi na Kosovu zapustili kosovske institucije zaradi nestrinjanja z napovedmi Prištine, da bodo tisti, ki ne bodo želeli srbske registrske tablice zamenjati s kosovskimi, kaznovani.

Po pogovoru z evropskim komisarjem za širitev Oliverjem Varhelyijem je Vučić nato v petek izjavil, da bo o udeležbi še razmislil, danes pa je sporočil, da se je premislil in da bo odpotoval v Tirano. Kot je dejal, bi neudeležba na vrhu škodila Srbiji. "Če ne bi šel, bi pokazal, da je moja nečimrnost večja, a bi bila to velika škoda za državo v smislu privabljanja investicij," je dejal.

Poudaril je, da bo v Tirani potekalo veliko pogovorov v dobro državljanov Srbije, vključno s prostim mobilnim gostovanjem med državami EU in Zahodnim Balkanom. Poleg tega naj bi Srbija od EU prejela tudi 165 milijonov evrov za področje energetike.

Dialog med Beogradom in Prištino

Vučić se je pred tem danes v Beogradu srečal s posebnim predstavnikom EU za dialog med Beogradom in Prištino Miroslavom Lajčakom in v pogovoru izpostavil potrebo po uveljavitvi bruseljskega sporazuma, ki med drugim predvideva obveznost kosovskih oblasti, da oblikujejo skupnost srbskih občin ter spoštujejo pravice Srbov na Kosovu.

"Poudaril sem nujnost uresničevanja sporazuma o skupnosti srbskih občin ter spoštovanja pravic in volje naših ljudi. Srbija je odločena nadaljevati konstruktiven dialog, s ciljem ohranjanja miru in stabilnosti ter doseganja boljših pogojev za življenje vseh državljanov," je po srečanju z Lajčakom na Instagramu sporočil Vučić.

Vučić je Kurtija označil za "terorističnega izmečka"

Lajčak je v Beograd prišel po Vučićevem ostrem odzivu na imenovanje Nenada Rašića za ministra v kosovski vladi. V torek se bo v Prištini srečal s kosovskim premierjem Albinom Kurtijem, ki je Rašića tudi imenoval.

Vučić je Kurtija zaradi tega prejšnji teden označil za "terorističnega izmečka" in menil, da bi ga morala EU zaradi teh imenovanj obsoditi, "a ga seveda ni". Bruselj je obtožil, da je prekršil ne samo določila bruseljskega sporazuma, ampak tudi mednarodnega prava in vse demokratične norme. Kosovski minister za skupnost in vračanje je bil sicer običajno član Srbske liste, glavne stranke kosovskih Srbov, ki je blizu Beogradu in ki svojo politiko tesno usklajuje z Vučićem.